Україна заборонила в’їзд трьом високопоставленим військовим Угорщини у відповідь на дії Будапешта

14:00, 26 вересня 2025
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив про «дзеркальну відповідь».
Джерело фото: МЗС
Україна запровадила заборону на в’їзд для трьох високопоставлених угорських військових посадовців. Це стало дзеркальною відповіддю на попереднє рішення Будапешта обмежити в’їзд українським військовим.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Ми запровадили заборону на в’їзд для трьох високопоставлених угорських військових посадовців. Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону Угорщини на в’їзд для наших військових посадовців. Кожен акт неповаги з боку Угорщини отримає адекватну відповідь, особливо неповага до наших військових», — наголосив Сибіга.

Як відомо, Угорщина запровадила заборону на в’їзд командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді.

Після цього МЗС викликало посла Угорщини.

