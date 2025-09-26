Украина запретила въезд трем высокопоставленным военным Венгрии в ответ на действия Будапешта

Министр иностранных дел Андрей Сибига объявил о «зеркальном ответе».

Украина ввела запрет на въезд для трех высокопоставленных венгерских военных должностных лиц. Это стало зеркальным ответом на предыдущее решение Будапешта ограничить въезд украинским военным.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Мы ввели запрет на въезд для трех высокопоставленных венгерских военных должностных лиц. Наш зеркальный ответ на предыдущий необоснованный запрет Венгрии на въезд для наших военных должностных лиц. Каждый акт неуважения со стороны Венгрии получит адекватный ответ, особенно неуважение к нашим военным», — подчеркнул Сибига.

Как известно, Венгрия ввела запрет на въезд командующему Силами беспилотных систем Роберту Бровди.

После этого МИД вызвало посла Венгрии.

