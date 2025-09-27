Практика судів
ДПС підтвердила: податки можна сплачувати з рахунків, відкритих за кордоном

09:40, 27 вересня 2025
Суб’єкти господарювання, включно з нерезидентами, можуть сплачувати податки з рахунків, відкритих за кордоном.
ДПС підтвердила: податки можна сплачувати з рахунків, відкритих за кордоном
Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило, що суб’єкти господарювання, у тому числі нерезиденти, які стоять на обліку в податкових органах, мають право сплачувати податки з іноземних банківських рахунків.

Що говорить закон

Відповідно до ст. 45 Бюджетного кодексу України, усі податки і збори зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок. Виняток — лише для установ України, які функціонують за кордоном.

За ст. 35 Податкового кодексу України, сплата податків здійснюється у національній валюті, якщо інше не передбачено законом.

Наказ Мінфіну № 758 регулює порядок відкриття рахунків, зокрема для відображення в обліку надходжень іноземної валюти, що надходить на валютні рахунки Казначейства або місцевих фінансових органів.

Висновок

Податківці підкреслюють: суб’єкти господарювання, включно з нерезидентами, можуть сплачувати податки з рахунків, відкритих за кордоном.

