ГНС подтвердила: налоги можно уплачивать со счетов, открытых за границей

09:40, 27 сентября 2025
Субъекты хозяйствования, включая нерезидентов, могут уплачивать налоги со счетов, открытых за границей.
Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, что субъекты хозяйствования, в том числе нерезиденты, состоящие на учете в налоговых органах, имеют право уплачивать налоги с иностранных банковских счетов.

Что говорит закон

Согласно ст. 45 Бюджетного кодекса Украины, все налоги и сборы зачисляются непосредственно на единый казначейский счет. Исключение — только для учреждений Украины, которые функционируют за границей.

По ст. 35 Налогового кодекса Украины, уплата налогов осуществляется в национальной валюте, если иное не предусмотрено законом.

Приказ Минфина № 758 регулирует порядок открытия счетов, в частности для отражения в учете поступлений иностранной валюты, зачисляемой на валютные счета Казначейства или местных финансовых органов.

Вывод

Налоговики подчеркивают: субъекты хозяйствования, включая нерезидентов, могут уплачивать налоги со счетов, открытых за границей.

