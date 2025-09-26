Практика судів
  1. В Україні

Україна готова до участі у проекті «Стіна дронів» — Денис Шмигаль

17:34, 26 вересня 2025
Київ готовий негайно відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною «Стіни дронів».
Україна готова до участі у проекті «Стіна дронів» — Денис Шмигаль
Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна готова долучитися до ініціативи «Стіна дронів», яка має посилити захист Європи від російської загрози.

Про це очільник Міноборони заявив під час спільного засідання за участі єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, Високої представниці ЄС Каї Каллас, міністрів оборони низки країн (Данія, Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія) та представників НАТО.

За словами Шмигаля, на зустрічі обговорювалися конкретні кроки з реалізації проекту.

«Стіна дронів» має створити нову оборонну екосистему в Європі, і Україна прагне бути її частиною — координувати протидію провокаціям Росії у небі та впроваджувати ефективні технічні рішення.

Україна розраховує на підписання спільної декларації з партнерами вже в жовтні.

Шмигаль додав, що Київ готовий негайно відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною «Стіни дронів».

«Україна – визнаний лідер у сфері безпілотних технологій.  Ми готові ділитися нашим досвідом збиття російських дронів з ЄС, НАТО та країнами-сусідами.

Також обговорили участь українських виробників у проєкті, адже ми маємо інноваційні розробки, перевірені на практиці.  Агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі, країн Балтії. ЄС має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію. І роль України тут – ключова.

Вдячний Єврокомісії за організацію цієї розмови, а учасникам – за готовність об’єднати сили для захисту європейського континенту», — підкреслив міністр оборони.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запустить моніторинг кордону Європи з РФ в режимі реального часу та побудує «Стіну дронів». 

оборона Денис Шмигаль Міноборони дрон

Єврокомісія запропонує Україні кредит у розмірі 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів

Ризик полягає в тому, що продовження санкцій проти РФ має одностайно ухвалюватися кожні 6 місяців, і якщо якась країна ЄС заблокує продовження, то капітали опиняться «на гачку» для погашення кредиту – тому Єврокомісія запропонувала змінити правила продовження санкцій з одностайного рішення на кваліфіковану більшість.

Урсула фон дер Ляєн опинилася в центрі скандалу через видалення меседжу від Макрона, який закликав її заблокувати торговельну угоду з країнами Латинської Америки

В Єврокомісії заявили, що переписка з телефону Урсули фон дер Ляєн видаляється задля «економії місця» та безпеки, але до глави Єврокомісії виникають питання щодо прозорості її діяльності.

Адміністрація Трампа знову наймає сотні федеральних службовців, відсіяних DOGE Ілона Маска

Після 7-місячної оплачуваної відпустки співробітники, яких відсіяла команда Ілона Маска, повернуться на свої місця.

У ВККС повідомили, що негативних наслідків для суддів від їх регулярного оцінювання громадськими об’єднаннями, колегами та НШСУ – не буде

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання суддів вже у понеділок, 29 вересня, бо це вимога Плану Ukraine Facility.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

