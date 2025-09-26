Україна готова до участі у проекті «Стіна дронів» — Денис Шмигаль

Київ готовий негайно відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною «Стіни дронів».

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна готова долучитися до ініціативи «Стіна дронів», яка має посилити захист Європи від російської загрози.

Про це очільник Міноборони заявив під час спільного засідання за участі єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, Високої представниці ЄС Каї Каллас, міністрів оборони низки країн (Данія, Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія) та представників НАТО.

За словами Шмигаля, на зустрічі обговорювалися конкретні кроки з реалізації проекту.

«Стіна дронів» має створити нову оборонну екосистему в Європі, і Україна прагне бути її частиною — координувати протидію провокаціям Росії у небі та впроваджувати ефективні технічні рішення.

Україна розраховує на підписання спільної декларації з партнерами вже в жовтні.

Шмигаль додав, що Київ готовий негайно відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною «Стіни дронів».

«Україна – визнаний лідер у сфері безпілотних технологій. Ми готові ділитися нашим досвідом збиття російських дронів з ЄС, НАТО та країнами-сусідами.

Також обговорили участь українських виробників у проєкті, адже ми маємо інноваційні розробки, перевірені на практиці. Агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі, країн Балтії. ЄС має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію. І роль України тут – ключова.

Вдячний Єврокомісії за організацію цієї розмови, а учасникам – за готовність об’єднати сили для захисту європейського континенту», — підкреслив міністр оборони.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запустить моніторинг кордону Європи з РФ в режимі реального часу та побудує «Стіну дронів».

