Украина готова к участию в проекте «Стена дронов» — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова присоединиться к инициативе «Стена дронов», которая должна усилить защиту Европы от российской угрозы.

Об этом глава Минобороны заявил во время совместного заседания с участием еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, Высокой представительницы ЕС Каи Каллас, министров обороны ряда стран (Дания, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария) и представителей НАТО.

По словам Шмыгаля, на встрече обсуждались конкретные шаги по реализации проекта.

«Стена дронов» должна создать новую оборонную экосистему в Европе, и Украина стремится быть её частью — координировать противодействие провокациям России в небе и внедрять эффективные технические решения.

Украина рассчитывает на подписание совместной декларации с партнёрами уже в октябре.

Шмыгаль добавил, что Киев готов немедленно отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью «Стены дронов».

«Украина – признанный лидер в сфере беспилотных технологий. Мы готовы делиться нашим опытом сбития российских дронов с ЕС, НАТО и соседними странами.

Также обсудили участие украинских производителей в проекте, ведь у нас есть инновационные разработки, проверенные на практике. Агрессор уже совершил умышленные провокации против Дании, Польши, стран Балтии. ЕС должен быть готов решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь – ключевая.

Благодарен Еврокомиссии за организацию этого разговора, а участникам – за готовность объединить силы для защиты европейского континента», — подчеркнул министр обороны.