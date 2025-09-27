На Полтавщині провели спецоперацію зі звільнення цуценя із футбольної пастки

У Горішніх Плавнях на Полтавщині рятувальники звільнили цуценя, яке заплуталося у футбольній сітці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповіли у ДСНС, 26 вересня на стадіоні місцевого футбольного клубу охоронець почув жалісне скавчання. Виявилося, що маленьке цуценя заплуталося у футбольній сітці та не могло вибратися самостійно.

Жінка-охоронець зізналася, що побоялася підійти до собаки, аби не отримати укус, та й засобів, щоб розрізати сітку, не мала. Просто виплутати тварину було неможливо.

На місце події викликали рятувальників із державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою ножиць та ножа вони обережно розрізали сітку та звільнили налякане цуценя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.