В Полтавской области провели спецоперацию по освобождению щенка из футбольной ловушки

Как рассказали в ГСЧС, 26 сентября на стадионе местного футбольного клуба охранник услышал жалобное скавчание. Оказалось, что маленький щенок запутался в футбольной сетке и не мог выбраться самостоятельно.
Женщина-охранник призналась, что побоялась подойти к собаке, чтобы не получить укус, да и средств, чтобы разрезать сетку, у нее не было. Просто выпутать животное было невозможно.
На место происшествия вызвали спасателей из государственной пожарно-спасательной части. С помощью ножниц и ножа они осторожно разрезали сетку и освободили испуганного щенка.
