Практика судів
  1. В Україні

У Києві запустили онлайн-пошук місць для оренди під торгівлю та сервіси

07:54, 27 вересня 2025
Відтепер на Порталі послуг доступна інтерактивна мапа з можливістю вибрати локацію й одразу перейти до аукціону.
У Києві запустили онлайн-пошук місць для оренди під торгівлю та сервіси
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Столиця вдосконалила сервіс для підприємців, які хочуть легально орендувати місця під тимчасові споруди, павільйони, пересувну торгівлю, поштомати, вендингові автомати чи зарядні станції для електромобілів. Тепер на Порталі послуг доступні покрокова інструкція та інтерактивна мапа, що дозволяє обрати локацію та одразу перейти до аукціону. Про це повідомили у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Сервіс працює через систему онлайн-аукціонів Prozorro.Продажі.

Алгоритм простий:

  • зайти на Портал послуг;
  • відкрити послугу «Оренда місць для торгівлі та сервісів»;
  • відфільтрувати мапу за критеріями та обрати локацію.

Далі користувач автоматично переходить на сторінку аукціону в Prozorro.Продажі, де потрібно подати заявку та внести обов’язкові платежі — реєстраційний і гарантійний внески. Аукціон проходить у три раунди по три хвилини. Після завершення система формує протокол, який переможець підписує протягом трьох робочих днів. Договір має бути укладений упродовж 20 робочих днів після цього.

Для зручності на Порталі послуг зібрано покрокові пояснення з прикладами кожного етапу, а також доступний симулятор, де можна протестувати роботу з електронними аукціонами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто може стати новими дисциплінарними інспекторами Вищої ради правосуддя – список кандидатів

Діючі та колишні працівники апаратів Верховного Суду, апеляційних та місцевих судів, адвокат та науковець зі Львова отримали допуск до співбесід.

Єврокомісія запропонує Україні кредит у розмірі 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів

Ризик полягає в тому, що продовження санкцій проти РФ має одностайно ухвалюватися кожні 6 місяців, і якщо якась країна ЄС заблокує продовження, то капітали опиняться «на гачку» для погашення кредиту – тому Єврокомісія запропонувала змінити правила продовження санкцій з одностайного рішення на кваліфіковану більшість.

Урсула фон дер Ляєн опинилася в центрі скандалу через видалення меседжу від Макрона, який закликав її заблокувати торговельну угоду з країнами Латинської Америки

В Єврокомісії заявили, що переписка з телефону Урсули фон дер Ляєн видаляється задля «економії місця» та безпеки, але до глави Єврокомісії виникають питання щодо прозорості її діяльності.

Адміністрація Трампа знову наймає сотні федеральних службовців, відсіяних DOGE Ілона Маска

Після 7-місячної оплачуваної відпустки співробітники, яких відсіяла команда Ілона Маска, повернуться на свої місця.

У ВККС повідомили, що негативних наслідків для суддів від їх регулярного оцінювання громадськими об’єднаннями, колегами та НШСУ – не буде

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання суддів вже у понеділок, 29 вересня, бо це вимога Плану Ukraine Facility.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва