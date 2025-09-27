У Києві запустили онлайн-пошук місць для оренди під торгівлю та сервіси

Відтепер на Порталі послуг доступна інтерактивна мапа з можливістю вибрати локацію й одразу перейти до аукціону.

Столиця вдосконалила сервіс для підприємців, які хочуть легально орендувати місця під тимчасові споруди, павільйони, пересувну торгівлю, поштомати, вендингові автомати чи зарядні станції для електромобілів. Тепер на Порталі послуг доступні покрокова інструкція та інтерактивна мапа, що дозволяє обрати локацію та одразу перейти до аукціону. Про це повідомили у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Сервіс працює через систему онлайн-аукціонів Prozorro.Продажі.

Алгоритм простий:

зайти на Портал послуг;

відкрити послугу «Оренда місць для торгівлі та сервісів»;

відфільтрувати мапу за критеріями та обрати локацію.

Далі користувач автоматично переходить на сторінку аукціону в Prozorro.Продажі, де потрібно подати заявку та внести обов’язкові платежі — реєстраційний і гарантійний внески. Аукціон проходить у три раунди по три хвилини. Після завершення система формує протокол, який переможець підписує протягом трьох робочих днів. Договір має бути укладений упродовж 20 робочих днів після цього.

Для зручності на Порталі послуг зібрано покрокові пояснення з прикладами кожного етапу, а також доступний симулятор, де можна протестувати роботу з електронними аукціонами.

