В Киеве запустили онлайн-поиск мест для аренды под торговлю и сервисы

Столица усовершенствовала сервис для предпринимателей, которые хотят легально арендовать места под временные сооружения, павильоны, передвижную торговлю, почтоматы, вендинговые автоматы или зарядные станции для электромобилей. Теперь на Портале услуг доступны пошаговая инструкция и интерактивная карта, которая позволяет выбрать локацию и сразу перейти к аукциону. Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Сервис работает через систему онлайн-аукционов Prozorro.Продажи.

Алгоритм простой:

зайти на Портал услуг;

открыть услугу «Аренда мест для торговли и сервисов»;

отфильтровать карту по критериям и выбрать локацию.

Далее пользователь автоматически переходит на страницу аукциона в Prozorro.Продажи, где нужно подать заявку и внести обязательные платежи — регистрационный и гарантийный взносы. Аукцион проходит в три раунда по три минуты. После завершения система формирует протокол, который победитель подписывает в течение трех рабочих дней. Договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней после этого.

Для удобства на Портале услуг собраны пошаговые разъяснения с примерами каждого этапа, а также доступен симулятор, где можно протестировать работу с электронными аукционами.

