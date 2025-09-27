Практика судов
В Киеве запустили онлайн-поиск мест для аренды под торговлю и сервисы

07:54, 27 сентября 2025
Теперь на Портале услуг доступна интерактивная карта с возможностью выбрать локацию и сразу перейти к аукциону.
Столица усовершенствовала сервис для предпринимателей, которые хотят легально арендовать места под временные сооружения, павильоны, передвижную торговлю, почтоматы, вендинговые автоматы или зарядные станции для электромобилей. Теперь на Портале услуг доступны пошаговая инструкция и интерактивная карта, которая позволяет выбрать локацию и сразу перейти к аукциону. Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Сервис работает через систему онлайн-аукционов Prozorro.Продажи.

Алгоритм простой:

  • зайти на Портал услуг;
  • открыть услугу «Аренда мест для торговли и сервисов»;
  • отфильтровать карту по критериям и выбрать локацию.

Далее пользователь автоматически переходит на страницу аукциона в Prozorro.Продажи, где нужно подать заявку и внести обязательные платежи — регистрационный и гарантийный взносы. Аукцион проходит в три раунда по три минуты. После завершения система формирует протокол, который победитель подписывает в течение трех рабочих дней. Договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней после этого.

Для удобства на Портале услуг собраны пошаговые разъяснения с примерами каждого этапа, а также доступен симулятор, где можно протестировать работу с электронными аукционами.

бизнес Киев

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

«Нас нельзя держать на кукане!» – отношения Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и Совещательной группы экспертов окончательно зашли в тупик

Примирить народных депутатов и иностранных экспертов ради назначения судей КСУ по квоте парламента попытается вице-премьер-министр по евроинтеграции Тарас Качка.

Минюст обнаружил прогресс в выполнении госорганами Дорожной карты по вопросам верховенства права – больше всего в сфере основополагающих прав человека

Также в Министерстве юстиции назвали прогрессом предоставление членам Общественного совета добропорядочности права полного доступа к материалам судейского досье.

Кто может стать новыми дисциплинарными инспекторами Высшего совета правосудия – список кандидатов

Действующие и бывшие сотрудники аппаратов Верховного Суда, апелляционных и местных судов, адвокат и ученый из Львова получили допуск к собеседованиям.

Еврокомиссия предложит Украине кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов

Риск заключается в том, что продление санкций против РФ должно единогласно утверждаться каждые 6 месяцев и, если какая-либо страна ЕС заблокирует продление, то капиталы окажутся на крючке для погашения кредита – поэтому Еврокомиссия предложила изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство.

Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за удаления месседжа от Макрона, который призвал ее заблокировать торговое соглашение со странами Латинской Америки

В Еврокомиссии заявили, что переписки с телефона Урсулы фон дер Ляйен удаляются ради «экономии места» и безопасности, но к главе Еврокомиссии возникают вопросы по поводу прозрачности ее деятельности.

