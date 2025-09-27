Які доходи вважаються пасивними та як вони оподатковуються — роз’яснення

Головне управління ДПС у Сумській області пояснило, які доходи належать до пасивних та які правила їхнього оподаткування передбачає Податковий кодекс України.
Що таке пасивні доходи
Відповідно до Податкового кодексу, до пасивних доходів належать:
Чи підлягають вони оподаткуванню
Такі доходи включаються до загального оподатковуваного доходу громадян і підлягають оподаткуванню:
Виняток становлять доходи, перелічені у статті 165 ПКУ, зокрема:
Ставки податку на пасивні доходи
Крім того, оскільки пасивні доходи включаються до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку, то такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5 відсотків.
Висновок
Отже, більшість пасивних доходів громадян — від банківських відсотків до дивідендів та інвестиційного прибутку — підлягають оподаткуванню ПДФО та військовим збором. Винятки передбачені лише для окремих видів доходів, пов’язаних із державними гарантіями чи соціальними виплатами.
