Які доходи вважаються пасивними та як вони оподатковуються — роз’яснення

До пасивних доходів відносять відсотки, дивіденди, інвестиційний прибуток та інші виплати, і більшість із них підлягають оподаткуванню ПДФО та військовим збором.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Сумській області пояснило, які доходи належать до пасивних та які правила їхнього оподаткування передбачає Податковий кодекс України.

Що таке пасивні доходи

Відповідно до Податкового кодексу, до пасивних доходів належать:

відсотки на поточні чи депозитні рахунки, у кредитних спілках, а також дисконтні доходи;

відсотки або дисконт за депозитними сертифікатами;

виплати членам кредитних спілок;

доходи від інститутів спільного інвестування;

доходи за іпотечними цінними паперами, облігаціями та сертифікатами;

інвестиційний прибуток, включно з операціями з держоблігаціями та зобов’язаннями НБУ;

роялті;

дивіденди;

страхові виплати та відшкодування.

Чи підлягають вони оподаткуванню

Такі доходи включаються до загального оподатковуваного доходу громадян і підлягають оподаткуванню:

податком на доходи фізичних осіб (ПДФО);

військовим збором.

Виняток становлять доходи, перелічені у статті 165 ПКУ, зокрема:

відсотки за державними цінними паперами та борговими зобов’язаннями НБУ;

відсотки на поточні рахунки, призначені виключно для виплати зарплат, пенсій, стипендій і соцдопомоги.

Ставки податку на пасивні доходи

5% — для дивідендів, нарахованих українськими компаніями (платниками податку на прибуток);

9% — для дивідендів від нерезидентів або інститутів спільного інвестування;

18% — для інших пасивних доходів.

Крім того, оскільки пасивні доходи включаються до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку, то такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5 відсотків.

Висновок

Отже, більшість пасивних доходів громадян — від банківських відсотків до дивідендів та інвестиційного прибутку — підлягають оподаткуванню ПДФО та військовим збором. Винятки передбачені лише для окремих видів доходів, пов’язаних із державними гарантіями чи соціальними виплатами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.