Які доходи вважаються пасивними та як вони оподатковуються — роз’яснення

23:36, 27 вересня 2025
До пасивних доходів відносять відсотки, дивіденди, інвестиційний прибуток та інші виплати, і більшість із них підлягають оподаткуванню ПДФО та військовим збором.
Головне управління ДПС у Сумській області пояснило, які доходи належать до пасивних та які правила їхнього оподаткування передбачає Податковий кодекс України.

Що таке пасивні доходи

Відповідно до Податкового кодексу, до пасивних доходів належать:

  • відсотки на поточні чи депозитні рахунки, у кредитних спілках, а також дисконтні доходи;
  • відсотки або дисконт за депозитними сертифікатами;
  • виплати членам кредитних спілок;
  • доходи від інститутів спільного інвестування;
  • доходи за іпотечними цінними паперами, облігаціями та сертифікатами;
  • інвестиційний прибуток, включно з операціями з держоблігаціями та зобов’язаннями НБУ;
  • роялті;
  • дивіденди;
  • страхові виплати та відшкодування.

Чи підлягають вони оподаткуванню

Такі доходи включаються до загального оподатковуваного доходу громадян і підлягають оподаткуванню:

  • податком на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • військовим збором.

Виняток становлять доходи, перелічені у статті 165 ПКУ, зокрема:

  • відсотки за державними цінними паперами та борговими зобов’язаннями НБУ;
  • відсотки на поточні рахунки, призначені виключно для виплати зарплат, пенсій, стипендій і соцдопомоги.

Ставки податку на пасивні доходи

  • 5% — для дивідендів, нарахованих українськими компаніями (платниками податку на прибуток);
  • 9% — для дивідендів від нерезидентів або інститутів спільного інвестування;
  • 18% — для інших пасивних доходів.

Крім того, оскільки пасивні доходи включаються до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку, то такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5 відсотків.                 

Висновок

Отже, більшість пасивних доходів громадян — від банківських відсотків до дивідендів та інвестиційного прибутку — підлягають оподаткуванню ПДФО та військовим збором. Винятки передбачені лише для окремих видів доходів, пов’язаних із державними гарантіями чи соціальними виплатами.

