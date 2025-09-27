Какие доходы считаются пассивными и как они облагаются налогом — разъяснение

Главное управление ГНС в Сумской области пояснило, какие доходы относятся к пассивным и какие правила их налогообложения предусматривает Налоговый кодекс Украины.
Что такое пассивные доходы
Согласно Налоговому кодексу, к пассивным доходам относятся:
Подлежат ли они налогообложению
Такие доходы включаются в общий налогооблагаемый доход граждан и подлежат налогообложению:
Исключение составляют доходы, перечисленные в статье 165 НКУ, в частности:
Ставки налога на пассивные доходы
Кроме того, поскольку пассивные доходы включаются в общий месячный налогооблагаемый доход плательщика налога, такой доход подлежит налогообложению военным сбором по ставке 5 процентов.
Вывод
Таким образом, большинство пассивных доходов граждан — от банковских процентов до дивидендов и инвестиционного дохода — подлежат налогообложению НДФЛ и военным сбором. Исключения предусмотрены лишь для отдельных видов доходов, связанных с государственными гарантиями или социальными выплатами.
