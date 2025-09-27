Практика судов
  1. В Украине

Какие доходы считаются пассивными и как они облагаются налогом — разъяснение

23:36, 27 сентября 2025
К пассивным доходам относятся проценты, дивиденды, инвестиционная прибыль и другие выплаты, и большинство из них подлежат налогообложению НДФЛ и военным сбором.
Главное управление ГНС в Сумской области пояснило, какие доходы относятся к пассивным и какие правила их налогообложения предусматривает Налоговый кодекс Украины.

Что такое пассивные доходы

Согласно Налоговому кодексу, к пассивным доходам относятся:

  • проценты на текущие или депозитные счета, в кредитных союзах, а также дисконтные доходы;
  • проценты или дисконт по депозитным сертификатам;
  • выплаты членам кредитных союзов;
  • доходы от институтов совместного инвестирования;
  • доходы по ипотечным ценным бумагам, облигациям и сертификатам;
  • инвестиционный доход, включая операции с гособлигациями и обязательствами НБУ;
  • роялти;
  • дивиденды;
  • страховые выплаты и возмещения.

Подлежат ли они налогообложению

Такие доходы включаются в общий налогооблагаемый доход граждан и подлежат налогообложению:

  • налогом на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • военным сбором.

Исключение составляют доходы, перечисленные в статье 165 НКУ, в частности:

  • проценты по государственным ценным бумагам и долговым обязательствам НБУ;
  • проценты на текущие счета, предназначенные исключительно для выплаты зарплат, пенсий, стипендий и соцпомощи.

Ставки налога на пассивные доходы

  • 5% — для дивидендов, начисленных украинскими компаниями (плательщиками налога на прибыль);
  • 9% — для дивидендов от нерезидентов или институтов совместного инвестирования;
  • 18% — для других пассивных доходов.

Кроме того, поскольку пассивные доходы включаются в общий месячный налогооблагаемый доход плательщика налога, такой доход подлежит налогообложению военным сбором по ставке 5 процентов.

Вывод

Таким образом, большинство пассивных доходов граждан — от банковских процентов до дивидендов и инвестиционного дохода — подлежат налогообложению НДФЛ и военным сбором. Исключения предусмотрены лишь для отдельных видов доходов, связанных с государственными гарантиями или социальными выплатами.

