На Печерську у Києві чоловік упав у приямок під напругою – витягували його ДСНС та ДТЕК разом

У Києві чоловік застряг у приямку під напругою.

У Печерському районі Києва рятувальники деблокували чоловіка, який упав у приямок під напругою. Як повідомили у ДСНС, інцидент стався 27 вересня близько 11:40 у нежитловому приміщенні на бульварі Миколи Міхновського. Потерпілий не міг самостійно вибратися через ризик ураження струмом.

На місце викликали також і аварійну службу ДТЕК «Київські електромережі», яка знеструмила приміщення. Після цього рятувальники дістали чоловіка та передали його медикам.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.

