На Печерске в Киеве мужчина упал в приямок под напряжением – вытаскивали его ГСЧС и ДТЭК вместе

В Киеве мужчина застрял в приямке под напряжением.

В Печерском районе Киева спасатели деблокировали мужчину, который упал в приямок под напряжением. Как сообщили в ГСЧС, инцидент произошел 27 сентября около 11:40 в нежилом помещении на бульваре Николая Михновского. Пострадавший не мог самостоятельно выбраться из-за риска поражения током.

На место вызвали также аварийную службу ДТЭК «Киевские электросети», которая обесточила помещение. После этого спасатели достали мужчину и передали его медикам.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

