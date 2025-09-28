Практика судів
  1. В Україні

Як фізичним та юридичним особам перейти на спрощену систему оподаткування: ключові кроки та вимоги

09:04, 28 вересня 2025
Для переходу необхідно подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування.
Головне управління ДПС у Сумській області роз’яснило, як фізичним та юридичним особам перейти на спрощену систему оподаткування.

Так, для переходу на спрощену систему оподаткування фізичним та юридичним особам необхідно подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування.

Ця заява затверджена наказом Міністерства фінансів від 16 липня 2019 року N308 (у редакції наказу Міністерства фінансів від 11 вересня 2024 року N 440).

Кроки для переходу на спрощену систему оподаткування:

  • Визначення статусу та заповнення заяви:
  • У заяві необхідно вказати, хто подає заяву: фізична особа - підприємець або юридична особа.
  • У розділі 5.1 "Підстави подання заяви" потрібно відмітити "Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування".
  • Зазначити бажану дату переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Наприклад, у зразку для юридичної особи вказано "з 01 СІЧНЯ 2025 року".
  • Обрати відповідну групу та ставку єдиного податку, а також вказати, чи буде здійснюватися реєстрація платником ПДВ, чи без реєстрації.
  • Вказати повне найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця.
  • Зазначити податкову адресу (місцезнаходження / місце проживання), включаючи поштовий індекс, країну, область, район, місто, вулицю, номер будинку/корпусу, офісу/квартири та контактний номер телефону.
  • Вказати код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які відмовились від прийняття реєстраційного номера з релігійних переконань).
  • Зазначити місце провадження господарської діяльності, включаючи код за КАТОТТГ, область, район, населений пункт, вулицю, номер будинку/офісу/квартири та індекс.
  • Вказати кількість осіб, які одночасно перебувають у трудових відносинах (для ФОП) або середньооблікову чисельність працівників (для юридичної особи).
  • Перелічити обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.
  • Зазначити наявність або відсутність податкового боргу (крім безнадійного, що виник внаслідок форс-мажорних обставин) та його суму (за наявності).
  • Вказати обсяг доходу за попередній календарний рік.
  • До заяви необхідно додати розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування.
  • Підтвердити, що суб'єкту господарювання відомі вимоги глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, граничні терміни сплати єдиного податку, ставки єдиного податку, термін подання звітності, обмеження та відповідальність, а також вимоги щодо утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб з найманих працівників.

Подання заяви:

Заява подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси. Наприклад, це може бути Головне управління ДПС у Сумській області або Центри обслуговування платників (ЦОП).

Способи подання документів:

  • Поштою.
  • Безпосередньо до контролюючого органу.
  • Засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет».

Вартість та терміни:

  • Надання адміністративної послуги є безоплатним.
  • Строк надання послуги – у день подання платником заяви.

Результат надання послуги:

Внесення змін до відомостей, що містяться у реєстрі платників єдиного податку. Відомості з Реєстру можна отримати через вебпортал ДПС та засобами «Електронного кабінету» або у вигляді витягу за окремим запитом.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок та умови надання цієї адміністративної послуги, включають Податковий кодекс України (п. 298.3 – 298.6 ст. 298, п. 299.8 ст. 299) та зазначений наказ Міністерства фінансів України.

