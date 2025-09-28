Практика судов
  1. В Украине

Как физическим и юридическим лицам перейти на упрощенную систему налогообложения: ключевые шаги и требования

09:04, 28 сентября 2025
Для перехода необходимо подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения.
Главное управление ГНС в Сумской области разъяснило, как физическим и юридическим лицам перейти на упрощенную систему налогообложения.

Так, для перехода на упрощенную систему налогообложения физическим и юридическим лицам необходимо подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения.

Это заявление утверждено приказом Министерства финансов от 16 июля 2019 года № 308 (в редакции приказа Министерства финансов от 11 сентября 2024 года № 440).

Шаги для перехода на упрощенную систему налогообложения:

  • Определение статуса и заполнение заявления:
  • В заявлении необходимо указать, кто подает заявление: физическое лицо – предприниматель или юридическое лицо.
  • В разделе 5.1 «Основания подачи заявления» нужно отметить «Выбор или переход на упрощенную систему налогообложения».
  • Указать желаемую дату перехода на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности. Например, в образце для юридического лица указано «с 01 ЯНВАРЯ 2025 года».
  • Выбрать соответствующую группу и ставку единого налога, а также указать, будет ли осуществляться регистрация плательщиком НДС, либо без регистрации.
  • Указать полное наименование субъекта хозяйствования (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица – предпринимателя.
  • Указать налоговый адрес (местонахождение / место проживания), включая почтовый индекс, страну, область, район, город, улицу, номер дома/корпуса, офиса/квартиры и контактный номер телефона.
  • Указать код по ЕГРПОУ (для юридического лица), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, отказавшихся от принятия регистрационного номера по религиозным убеждениям).
  • Указать место ведения хозяйственной деятельности, включая код по КАТОТТГ, область, район, населенный пункт, улицу, номер дома/офиса/квартиры и индекс.
  • Указать количество лиц, которые одновременно находятся в трудовых отношениях (для ФЛП) или среднесписочную численность работников (для юридического лица).
  • Перечислить выбранные виды деятельности согласно КВЭД ДК 009:2010.
  • Указать наличие или отсутствие налогового долга (кроме безнадежного, возникшего вследствие форс-мажорных обстоятельств) и его сумму (при наличии).
  • Указать объем дохода за предыдущий календарный год.
  • К заявлению необходимо добавить расчет дохода за предыдущий календарный год, предшествующий году перехода на упрощенную систему налогообложения.
  • Подтвердить, что субъекту хозяйствования известны требования главы 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины, предельные сроки уплаты единого налога, ставки единого налога, срок подачи отчетности, ограничения и ответственность, а также требования относительно удержания и перечисления налога на доходы физических лиц с наемных работников.

Подача заявления:

Заявление подается в контролирующий орган по месту налогового адреса. Например, это может быть Главное управление ГНС в Сумской области или Центры обслуживания плательщиков (ЦОП).

Способы подачи документов:

  • Почтой.
  • Непосредственно в контролирующий орган.
  • Средствами информационно-коммуникационной системы «Электронный кабинет».

Стоимость и сроки:

  • Предоставление административной услуги является бесплатным.
  • Срок предоставления услуги – в день подачи плательщиком заявления.

Результат предоставления услуги:

Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре плательщиков единого налога. Сведения из Реестра можно получить через вебпортал ГНС и средствами «Электронного кабинета» либо в виде выписки по отдельному запросу.

Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок и условия предоставления этой административной услуги, включают Налоговый кодекс Украины (п. 298.3 – 298.6 ст. 298, п. 299.8 ст. 299) и указанный приказ Министерства финансов Украины.

