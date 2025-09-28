Практика судів
Заборгованість за комунальні послуги: чи втратить домогосподарство право на субсидію

15:24, 28 вересня 2025
Якщо заборгованість накопичується понад три місяці та перевищує встановлений поріг, домогосподарству субсидію не призначать.
Житлова субсидія — це форма державної підтримки, що допомагає родинам зменшити витрати на оплату комунальних послуг. Водночас отримати її можуть не всі. Важливим критерієм для призначення субсидії є наявність або відсутність боргів за комуналку.

У Пенсійному фонді пояснили, що відповідно до пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою КМУ від 21.10.1995 № 848, субсидія не призначається, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці заборгованість з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг, яка - на день звернення перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

У Фонді додали, що для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних та прийомних сімей поріг заборгованості, який дає право на призначення житлової субсидії, становить 4 000 грн.

«Інформацію про наявність заборгованості повідомляє управитель, об’єднання співвласників чи виконавець комунальних послуг», – йдеться у повідомленні.

Субсидію можуть призначити, якщо сплату заборгованості документально підтверджено, або якщо укладено договір про її реструктуризацію, чи коли споживач оскаржив заборгованість у судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі).

Заборгованість не враховується при призначенні субсидії для переселенців, якщо такі особи проживають у житловому приміщенні без договору оренди, і заборгованість утворилася до моменту видачі довідки ВПО.

