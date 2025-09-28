Практика судов
Задолженность за коммунальные услуги: потеряет ли домохозяйство право на субсидию

15:24, 28 сентября 2025
Если задолженность накапливается более трех месяцев и превышает установленный порог, субсидию домохозяйству не назначат.
Задолженность за коммунальные услуги: потеряет ли домохозяйство право на субсидию
Жилищная субсидия — это форма государственной поддержки, которая помогает семьям сократить расходы на оплату коммунальных услуг. В то же время получить её могут не все. Важным критерием для назначения субсидии является наличие или отсутствие долгов за коммунальные услуги.

В Пенсионном фонде пояснили, что в соответствии с пунктом 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утверждённого постановлением КМУ от 21.10.1995 № 848, субсидия не назначается, если домохозяйство имеет просроченную более чем на три месяца задолженность по оплате одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг, которая на день обращения превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн).

В Фонде добавили, что для детских домов семейного типа, многодетных и приёмных семей порог задолженности, который даёт право на назначение жилищной субсидии, составляет 4 000 грн.

«Информацию о наличии задолженности сообщает управляющий, объединение совладельцев или исполнитель коммунальных услуг», – говорится в сообщении.

Субсидию могут назначить, если оплату задолженности документально подтверждено, либо если заключён договор о её реструктуризации, или когда потребитель обжаловал задолженность в судебном порядке (есть определение об открытии производства по делу).

Задолженность не учитывается при назначении субсидии для переселенцев, если такие лица проживают в жилом помещении без договора аренды, и задолженность образовалась до момента выдачи справки ВПО.

