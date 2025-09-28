Практика судів
Податківці пояснили, чи потрібно перереєстровувати РРО та ПРРО у разі перейменування міста чи вулиці

17:31, 28 вересня 2025
У разі перейменування міста чи вулиці бізнесу обов’язково потрібно перереєстровувати РРО та ПРРО, щоб дані у фіскальних чеках відповідали офіційним документам.
Державна податкова служба у Закарпатській області надала роз’яснення для бізнесу: у випадку перейменування населеного пункту чи вулиці суб’єктам господарювання необхідно здійснити перереєстрацію касової техніки — реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних РРО (ПРРО).

Відповідно до чинного законодавства, назва та адреса господарської одиниці є обов’язковими реквізитами у фіскальному чеку. Тому інформація в документах має повністю збігатися з даними, зазначеними у заяві за формою № 20-ОПП.

Як діяти підприємцям

Подати до податкової заяву № 20-ОПП із позначкою «3 – зміна відомостей про об’єкт оподаткування», вказавши оновлені дані про адресу господарської одиниці.

Далі подати заяву № 1-РРО або № 1-ПРРО із відміткою «Перереєстрація», щоб внести зміни у дані щодо місцезнаходження об’єкта.

Чому це важливо

Такі зміни обов’язкові, адже вони впливають на правильність формування фіскальних чеків і мають відповідати правовстановлювальним документам. Невідповідність даних може стати підставою для штрафів чи проблем під час перевірок.

