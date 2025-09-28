Налоговики объяснили, нужно ли перерегистрировать РРО и ПРРО в случае переименования города или улицы

В случае переименования города или улицы бизнесу обязательно нужно перерегистрировать РРО и ПРРО, чтобы данные в фискальных чеках соответствовали официальным документам.

Государственная налоговая служба в Закарпатской области предоставила разъяснение для бизнеса: в случае переименования населённого пункта или улицы субъектам хозяйствования необходимо осуществить перерегистрацию кассовой техники — регистраторов расчётных операций (РРО) и программных РРО (ПРРО).

В соответствии с действующим законодательством, название и адрес хозяйственной единицы являются обязательными реквизитами в фискальном чеке. Поэтому информация в документах должна полностью совпадать с данными, указанными в заявлении по форме № 20-ОПП.

Как действовать предпринимателям

Подать в налоговую заявление № 20-ОПП с пометкой «3 – изменение сведений об объекте налогообложения», указав обновлённые данные об адресе хозяйственной единицы.

Далее подать заявление № 1-РРО или № 1-ПРРО с отметкой «Перерегистрация», чтобы внести изменения в данные о местонахождении объекта.

Почему это важно

Такие изменения обязательны, ведь они влияют на правильность формирования фискальных чеков и должны соответствовать правоустанавливающим документам. Несоответствие данных может стать основанием для штрафов или проблем во время проверок.

