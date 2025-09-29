Зеленський провів технологічну Ставку – ухвалено завдання для оборонного виробництва

Зеленський провів Ставку щодо далекобійних можливостей України.

Президент України Володимир Зеленський провів технологічну Ставку верховного головнокомандувача, присвячену розвитку далекобійних можливостей країни, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

На засіданні заслухали доповіді військових про потреби Сил оборони в дронах і ракетах, їхню ефективність та способи підвищення результативності. В Міноборони прозвітували про стан контрактів, фінансування та забезпечення армії. Окремо розглянули проблеми співпраці з державними та приватними виробниками, зокрема постачання комплектуючих, запуск нових потужностей, відкриття заводів і розширення експортних можливостей.

«За результатами Ставки ухвалено конкретні завдання для виконавців і встановлено контроль за їх реалізацією», – зазначив Умєров.

