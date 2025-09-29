Практика судів
  1. В Україні

Зеленський провів технологічну Ставку – ухвалено завдання для оборонного виробництва

18:41, 29 вересня 2025
Зеленський провів Ставку щодо далекобійних можливостей України.
Зеленський провів технологічну Ставку – ухвалено завдання для оборонного виробництва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів технологічну Ставку верховного головнокомандувача, присвячену розвитку далекобійних можливостей країни, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

На засіданні заслухали доповіді військових про потреби Сил оборони в дронах і ракетах, їхню ефективність та способи підвищення результативності. В Міноборони прозвітували про стан контрактів, фінансування та забезпечення армії. Окремо розглянули проблеми співпраці з державними та приватними виробниками, зокрема постачання комплектуючих, запуск нових потужностей, відкриття заводів і розширення експортних можливостей.

«За результатами Ставки ухвалено конкретні завдання для виконавців і встановлено контроль за їх реалізацією», – зазначив Умєров.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

оборона Володимир Зеленський Рустем Умєров РНБО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ані Україна, ані Європа не можуть дозволити собі уповільнення темпів українських реформ – єврокомісар Марта Кос зустрінеться з представниками ВАКС, НАБУ, САП

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що «не можна дозволити українським реформам зупинитися».

Представники громадських організацій будуть проходити тренінг в НШСУ перед тим, як оцінювати суддів – які пропозиції до положення про регулярне оцінювання судді підготувала робоча група

За словами члена ВККС Сергія Чумака, робоча група врахувала пропозиції громадських активістів і виключила з положення про регулярне оцінювання судді необхідність проходження громадськими об’єднаннями попередньої акредитації у ВККС перед тим, як оцінювати суддів.

Кабмін визначив Мінцифри головним розпорядником бюджету на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу

До цього головним розпорядником коштів на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу був господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну.

ВККС після 3 годин обговорення не затвердила положення про регулярне оцінювання судді

Після майже 3 годин обговорення ВККС вирішила оголосити перерву у питанні щодо затвердження Положення про регулярне оцінювання судді.

Кабмін перерозподілив 23 млн грн на виплати за рішеннями закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

23,6 млн грн, виділені Мін’юсту на забезпечення захисту інтересів України під час урегулювання спорів у закордонних юрисдикційних органах, підуть на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду