Зеленский провел технологическую Ставку – приняты задачи для оборонного производства

Зеленский провел Ставку по дальнобойным возможностям Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел технологическую Ставку верховного главнокомандующего, посвященную развитию дальнобойных возможностей страны, сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

На заседании заслушали доклады военных о потребностях Сил обороны в дронах и ракетах, их эффективности и способах повышения результативности. В Минобороны отчитались о состоянии контрактов, финансировании и обеспечении армии. Отдельно рассмотрели проблемы сотрудничества с государственными и частными производителями, в частности поставки комплектующих, запуск новых мощностей, открытие заводов и расширение экспортных возможностей.

«По результатам Ставки приняты конкретные задачи для исполнителей и установлен контроль за их реализацией», – отметил Умеров.

