Відстрочка від мобілізації у ПТУ: кого допускають до навчання – пояснення МОН

В МОН заявили, що відстрочку від мобілізації в коледжах надають лише після 9 класів.

Фото: prikhodko

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відстрочку від мобілізації під час навчання в професійних закладах можуть отримати лише ті, хто закінчив 9 класів і не має іншої освіти, заявив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, відстрочка надається лише за умови здобуття освіти вищого рівня, ніж попередня. «Якщо ви закінчили колись університет, і подаєтесь на навчання в професійний заклад, відстрочку не надають. Ви можете отримати відстрочку, якщо у вас до цього вищої освіти не було. Так само в професійних закладах – якщо у вас до цього не було ніякої освіти, а тільки повна загальна середня, тоді ви отримуєте відстрочку», — пояснив Завгородній. Це стосується осіб, які закінчили 9 класів і вступають до вишу.

Він також зазначив, що в аспірантурі спостерігається значне зростання кількості чоловіків через можливість відстрочки, але в професійній освіті таких зловживань немає, оскільки більшість українців уже мають певну освіту. «Достатньо невеликий відсоток людей взагалі по всій країні тих, хто після школи не отримують ніякої освіти – ні професійної, ні фахової передвищої, ні вищої. Тому за відстрочками у вищу освіту зараз пішли люди, в яких вищої освіти не було. А була, скажімо, професійна чи фахова передвища», — наголосив заступник міністра.

Завгородній додав, що професійна освіта триває лише 9 місяців, після чого випускники йдуть на ринок праці, тому «фальшивого попиту» немає.

Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», відстрочку можуть отримати здобувачі професійної, фахової передвищої чи вищої освіти за денною або дуальною формою, якщо це вищий рівень освіти, а також докторанти та особи в інтернатурі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.