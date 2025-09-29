Практика судів
Відстрочка від мобілізації у ПТУ: кого допускають до навчання – пояснення МОН

18:49, 29 вересня 2025
В МОН заявили, що відстрочку від мобілізації в коледжах надають лише після 9 класів.
Відстрочка від мобілізації у ПТУ: кого допускають до навчання – пояснення МОН
Фото: prikhodko
Відстрочку від мобілізації під час навчання в професійних закладах можуть отримати лише ті, хто закінчив 9 класів і не має іншої освіти, заявив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, відстрочка надається лише за умови здобуття освіти вищого рівня, ніж попередня. «Якщо ви закінчили колись університет, і подаєтесь на навчання в професійний заклад, відстрочку не надають. Ви можете отримати відстрочку, якщо у вас до цього вищої освіти не було. Так само в професійних закладах – якщо у вас до цього не було ніякої освіти, а тільки повна загальна середня, тоді ви отримуєте відстрочку», — пояснив Завгородній. Це стосується осіб, які закінчили 9 класів і вступають до вишу.

Він також зазначив, що в аспірантурі спостерігається значне зростання кількості чоловіків через можливість відстрочки, але в професійній освіті таких зловживань немає, оскільки більшість українців уже мають певну освіту. «Достатньо невеликий відсоток людей взагалі по всій країні тих, хто після школи не отримують ніякої освіти – ні професійної, ні фахової передвищої, ні вищої. Тому за відстрочками у вищу освіту зараз пішли люди, в яких вищої освіти не було. А була, скажімо, професійна чи фахова передвища», — наголосив заступник міністра.

Завгородній додав, що професійна освіта триває лише 9 місяців, після чого випускники йдуть на ринок праці, тому «фальшивого попиту» немає.

Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», відстрочку можуть отримати здобувачі професійної, фахової передвищої чи вищої освіти за денною або дуальною формою, якщо це вищий рівень освіти, а також докторанти та особи в інтернатурі.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Ані Україна, ані Європа не можуть дозволити собі уповільнення темпів українських реформ – єврокомісар Марта Кос зустрінеться з представниками ВАКС, НАБУ, САП

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що «не можна дозволити українським реформам зупинитися».

Представники громадських організацій будуть проходити тренінг в НШСУ перед тим, як оцінювати суддів – які пропозиції до положення про регулярне оцінювання судді підготувала робоча група

За словами члена ВККС Сергія Чумака, робоча група врахувала пропозиції громадських активістів і виключила з положення про регулярне оцінювання судді необхідність проходження громадськими об’єднаннями попередньої акредитації у ВККС перед тим, як оцінювати суддів.

Кабмін визначив Мінцифри головним розпорядником бюджету на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу

До цього головним розпорядником коштів на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу був господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну.

ВККС після 3 годин обговорення не затвердила положення про регулярне оцінювання судді

Після майже 3 годин обговорення ВККС вирішила оголосити перерву у питанні щодо затвердження Положення про регулярне оцінювання судді.

Кабмін перерозподілив 23 млн грн на виплати за рішеннями закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

23,6 млн грн, виділені Мін’юсту на забезпечення захисту інтересів України під час урегулювання спорів у закордонних юрисдикційних органах, підуть на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

