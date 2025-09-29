Практика судов
  1. В Украине

Отсрочка от мобилизации в ПТУ: кого допускают к обучению – объяснение МОН

18:49, 29 сентября 2025
В МОН заявили, что отсрочку от мобилизации в колледжах предоставляют только после 9 классов.
Отсрочка от мобилизации в ПТУ: кого допускают к обучению – объяснение МОН
Фото: prikhodko
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отсрочку от мобилизации во время обучения в профессиональных заведениях могут получить только те, кто закончил 9 классов и не имеет другого образования, заявил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний в интервью «РБК-Украина».

По его словам, отсрочка предоставляется только при условии получения образования более высокого уровня, чем предыдущее. «Если вы когда-то закончили университет и поступаете на обучение в профессиональное заведение, отсрочку не предоставляют. Вы можете получить отсрочку, если у вас до этого высшего образования не было. То же самое в профессиональных заведениях — если у вас до этого не было никакого образования, а только полное общее среднее, тогда вы получаете отсрочку», — пояснил Завгородний. Это касается лиц, которые закончили 9 классов и поступают в вуз.

Он также отметил, что в аспирантуре наблюдается значительный рост количества мужчин из-за возможности отсрочки, но в профессиональном образовании таких злоупотреблений нет, поскольку большинство украинцев уже имеют определенное образование. «Достаточно небольшой процент людей вообще по всей стране тех, кто после школы не получают никакого образования — ни профессионального, ни специального предвысшего, ни высшего. Поэтому за отсрочками в высшее образование сейчас пошли люди, у которых высшего образования не было. А было, скажем, профессиональное или специальное предвысшее», — подчеркнул заместитель министра.

Завгородний добавил, что профессиональное образование длится всего 9 месяцев, после чего выпускники идут на рынок труда, поэтому «фальшивого спроса» нет.

В соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отсрочку могут получить соискатели профессионального, специального предвысшего или высшего образования по дневной или дуальной форме, если это высший уровень образования, а также докторанты и лица в интернатуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобразования мобилизация отсрочка обучение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедление темпов украинских реформ – еврокомиссар Марта Кос встретится с представителями ВАКС, НАБУ, САП

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что «нельзя позволить украинским реформам остановиться».

Представители общественных организаций будут проходить тренинг в НШСУ перед тем, как оценивать судей – какие предложения к положению о регулярном оценивании судьи подготовила рабочая группа

По словам члена ВККС Сергея Чумака, рабочая группа учла предложения общественных активистов и исключила из положения о регулярном оценивании судьи необходимость прохождения общественными объединениями предварительной аккредитации в ВККС перед тем, как оценивать судей.

Кабмин определил Минцифры главным распорядителем бюджета на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса

До этого главным распорядителем средств на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса был хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина.

ВККС после 3 часов обсуждения не утвердила положение о регулярном оценивании судьи

После почти 3 часов обсуждения ВККС решила объявить перерыв в вопросе относительно утверждения Положения о регулярном оценивании судьи.

Кабмин перераспределил 23 млн грн на выплаты по решениям зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины

23,6 млн грн, выделенные Минюсту на обеспечение защиты интересов Украины при урегулировании споров в зарубежных юрисдикционных органах, пойдут на исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду