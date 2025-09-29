Отсрочка от мобилизации в ПТУ: кого допускают к обучению – объяснение МОН

В МОН заявили, что отсрочку от мобилизации в колледжах предоставляют только после 9 классов.

Отсрочку от мобилизации во время обучения в профессиональных заведениях могут получить только те, кто закончил 9 классов и не имеет другого образования, заявил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний в интервью «РБК-Украина».

По его словам, отсрочка предоставляется только при условии получения образования более высокого уровня, чем предыдущее. «Если вы когда-то закончили университет и поступаете на обучение в профессиональное заведение, отсрочку не предоставляют. Вы можете получить отсрочку, если у вас до этого высшего образования не было. То же самое в профессиональных заведениях — если у вас до этого не было никакого образования, а только полное общее среднее, тогда вы получаете отсрочку», — пояснил Завгородний. Это касается лиц, которые закончили 9 классов и поступают в вуз.

Он также отметил, что в аспирантуре наблюдается значительный рост количества мужчин из-за возможности отсрочки, но в профессиональном образовании таких злоупотреблений нет, поскольку большинство украинцев уже имеют определенное образование. «Достаточно небольшой процент людей вообще по всей стране тех, кто после школы не получают никакого образования — ни профессионального, ни специального предвысшего, ни высшего. Поэтому за отсрочками в высшее образование сейчас пошли люди, у которых высшего образования не было. А было, скажем, профессиональное или специальное предвысшее», — подчеркнул заместитель министра.

Завгородний добавил, что профессиональное образование длится всего 9 месяцев, после чего выпускники идут на рынок труда, поэтому «фальшивого спроса» нет.

В соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отсрочку могут получить соискатели профессионального, специального предвысшего или высшего образования по дневной или дуальной форме, если это высший уровень образования, а также докторанты и лица в интернатуре.

