ВАКС конфіскував Audi Q7 у мера міста на Львівщині

Автомобіль, оформлений на доньку, вартістю 4,2 млн грн визнано необґрунтованим активом.

Вищий антикорупційний задовольнив позов САП про конфіскацію автомобіля Audi Q7, яким користується голова одного з міст Львівської області.

За даними САП, у 2023 році донька мера придбала Audi Q7 2023 року випуску вартістю 4,2 млн грн, але виключно мер використовував його та мав повноваження щодо розпорядження майном. Оформлення покупки на доньку було маневром для приховування реального власника. Згодом автомобіль начебто перепродали третій особі, щоб уникнути цивільної конфіскації.

Аналіз доходів мера та його сім’ї показав, що законних коштів для придбання не було. Суд погодився з позицією прокурора САП і конфіскував автомобіль у дохід держави. Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів.

