ВАКС конфисковал Audi Q7 у мэра города во Львовской области

Автомобиль, оформленный на дочь, стоимостью 4,2 млн грн признан необоснованным активом.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск САП о конфискации автомобиля Audi Q7, которым пользуется глава одного из городов Львовской области.

По данным САП, в 2023 году дочь мэра приобрела Audi Q7 2023 года выпуска стоимостью 4,2 млн грн, но исключительно мэр использовал его и имел полномочия по распоряжению имуществом. Оформление покупки на дочь было маневром для сокрытия реального владельца. Впоследствии автомобиль якобы перепродали третьему лицу, чтобы избежать гражданской конфискации.

Анализ доходов мэра и его семьи показал, что законных средств для приобретения не было. Суд согласился с позицией прокурора САП и конфисковал автомобиль в доход государства. Решение может быть обжаловано в течение 30 дней.

