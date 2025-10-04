Практика судів
У Луцьку повідомили про підозру лікарці, через помилку якої жінка більше не може мати дітей

18:29, 4 жовтня 2025
За даними слідства, через неналежне лікування 45-річна пацієнтка отримала ускладнення, що призвели до операції та втрати репродуктивної функції.
У Луцьку завідувачці відділення міського клінічного пологового будинку повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнтки. Про це інформує Волинська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що у березні 2024 року через неправильне лікування 45-річної жінки у неї виникли ускладнення, які потребували хірургічного втручання. У результаті пацієнтка втратила репродуктивну функцію.

Підозру оголошено за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Наразі вирішується питання про відсторонення завідувача відділення від посади.

