Російський удар по вокзалу в Шостці: поранено матір і трьох дітей

Російські окупанти 4 жовтня атакували безпілотниками залізничний вокзал у Шостці Сумської області. Спочатку «приліт» стався в один потяг, а коли відбувалася евакуація, відбувся другий удар по тепловозу. Прокуратура почала слідство.

Так, за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:50 год ворог атакував безпілотником пасажирський потяг, який перебував на залізничному вокзалі м. Шостка в очікуванні відправлення.

Через декілька хвилин, коли відбувалась евакуація пасажирів, відбулось повторне ураження безпілотником ще одного потяга.

Відомо про поранення щонайменше 8 людей. Серед постраждалих у Шостці 44-річна жінка та троє її синів, яким 14, 11 та 7 років.

«Це був прицільний удар по цивільному об’єкту – у той момент там перебували десятки людей, тривала посадка на потяги», - повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Після першого вибуху над вокзалом кружляв безпілотник, який заважав ліквідувати наслідки, а згодом росіяни завдали повторного удару. До медичних закладів доставлено вісьмох поранених, одна людина у важкому стані перебуває в реанімації.

Серед постраждалих – троє дітей віком 8, 11 і 14 років. Старша дитина – хлопчик у стані середньої тяжкості.

Через удари ворога знеструмлені місто Шостка та частина району. На місці працюють рятувальники та медики, розгорнуто оперативний штаб. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Додамо, що Володимир Зеленський оприлюднив відео з наслідками атаки росіян на пасажирський поїзд в Шостці, відомо про 30 постраждалих.

