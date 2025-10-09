Практика судів
Кабмін оновив Національний перелік основних лікарських засобів – що увійшло до списку

19:17, 9 жовтня 2025
До оновленого Національного переліку лікарських засобів додали сучасні препарати для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності, а також препарати проти дисліпідемії.
Кабінет Міністрів вніс зміни до Національного переліку основних лікарських засобів. Це визначений державою список пріоритетних, клінічно ефективних та економічно доцільних препаратів, який використовується як орієнтир для державних закупівель і реімбурсації. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

До переліку внесли +27 діючих речовин (та їх комбінацій) у різних дозуваннях. Цього разу у фокусі – серцево-судинні хвороби, ендокринологія та психічне здоров’я.

Оновлення переліку узгоджене з підготовкою до програми скринінгів здоров’я на 2026 рік (з 1 січня 2026 року в Україні запрацює програма, яка дасть можливість людям віком від 40 років проходити профілактичні медичні огляди) та дозволить розширити можливості для профілактики й лікування найбільш поширених захворювань — насамперед серцево-судинних.

Препарати для лікування серцево-судинних захворювань

До оновленого Національного переліку лікарських засобів додали сучасні препарати для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності – це інгібітори АПФ і блокатори рецепторів ангіотензину (БРА). Вони допомагають знижувати та контролювати артеріальний тиск, зменшують навантаження на серце й ризик інфарктів та інсультів. Зокрема, розширили доступність периндоприлу, лізиноприлу, раміприлу та комбінацій із амлодипіном, а також додали кандесартан, телмісартан, валсартан, ірбесартан та олмесартан медоксоміл – препарати, які допомагають підтримувати стабільний тиск і покращують прогноз для пацієнтів із хронічними серцево-судинними хворобами.

Препарати проти дисліпідемії

Тепер до Національного переліку також додали і аторвастатин із широким діапазоном доз – це дозволяє індивідуалізувати лікування відповідно до категорії ризику.

Протигрибкова терапія

Для стаціонарного лікування тяжких інвазивних мікозів до визначеного державою списку включили також каспофунгін (ліофілізат/порошок для інфузій).

Ендокринологія

До Національного переліку внесли октреотид (у дозах 0,05; 0,1; 0,5 мг/мл) для лікування акромегалії.

Психічне здоров’я

Рішенням Уряду віднині розширено діапазон доз оланзапіну – це +2,5 мг для точної титрації при лікуванні психотичних і біполярних розладів.

Наступним кроком стане включення цих лікарських засобів до програми «Доступні ліки» у 2026 році. Ба більше, під час Національного скринінгу здоровʼя лікарі зможуть одразу призначати пацієнтам необхідні препарати для контролю артеріального тиску, корекції ліпідів і зниження серцево-судинного ризику. Пацієнти зможуть отримувати такі ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

У МОЗ додали, що оновлений Національний перелік також стане підставою для перегляду закупівельних формулярів у медзакладах та планування централізованих і регіональних закупівель.

МОЗ Кабінет Міністрів України

