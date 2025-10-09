Кабмин обновил Национальный перечень основных лекарственных средств — что вошло в список

В обновленный перечень добавлены современные препараты для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности, а также средства против дислипидемии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес изменения в Национальный перечень основных лекарственных средств — это утвержденный государством список приоритетных, клинически эффективных и экономически обоснованных препаратов, который используется как ориентир для государственных закупок и программ реимбурсации. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

В перечень внесены 27 новых действующих веществ и их комбинаций в различных дозировках. На этот раз в фокусе — сердечно-сосудистые заболевания, эндокринология и психическое здоровье.

Обновление перечня согласовано с подготовкой к программе национальных скринингов здоровья на 2026 год (которая стартует 1 января 2026 года) и позволит расширить возможности для профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых.

Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

В обновленный Национальный перечень добавлены современные препараты для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности — ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА).

Они помогают снижать и контролировать артериальное давление, уменьшают нагрузку на сердце и риск инфаркта и инсульта.

В частности, расширена доступность периндоприла, лизиноприла, рамиприла и их комбинаций с амлодипином, а также добавлены кандесартан, телмисартан, валсартан, ирбесартан и олмесартан медоксомил — препараты, способствующие поддержанию стабильного давления и улучшению прогноза у пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Препараты против дислипидемии

Теперь в Национальный перечень включен аторвастатин с широким диапазоном дозировок — это позволит индивидуализировать лечение в зависимости от категории риска пациента.

Противогрибковая терапия

Для стационарного лечения тяжелых инвазивных микозов в перечень внесен каспофунгин (лиофилизат/порошок для инфузий).

Эндокринология

В Национальный перечень добавлен октреотид (в дозах 0,05; 0,1; 0,5 мг/мл) — препарат, применяемый при акромегалии.

Психическое здоровье

Решением правительства расширен диапазон доз оланзапина — добавлена дозировка 2,5 мг для более точной титрации при лечении психотических и биполярных расстройств.

Следующим шагом станет включение этих препаратов в программу «Доступные лекарства» в 2026 году.

Кроме того, в рамках национального скрининга здоровья врачи смогут сразу назначать пациентам необходимые препараты для контроля артериального давления, коррекции уровня липидов и снижения сердечно-сосудистого риска. Пациенты смогут получать такие лекарства бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.

В Минздраве добавили, что обновленный Национальный перечень также станет основанием для пересмотра закупочных формуляров в медицинских учреждениях и планирования централизованных и региональных закупок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.