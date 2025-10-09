Практика судов
  1. В Украине

Кабмин обновил Национальный перечень основных лекарственных средств — что вошло в список

19:17, 9 октября 2025
В обновленный перечень добавлены современные препараты для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности, а также средства против дислипидемии.
Кабмин обновил Национальный перечень основных лекарственных средств — что вошло в список
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес изменения в Национальный перечень основных лекарственных средств — это утвержденный государством список приоритетных, клинически эффективных и экономически обоснованных препаратов, который используется как ориентир для государственных закупок и программ реимбурсации. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

В перечень внесены 27 новых действующих веществ и их комбинаций в различных дозировках. На этот раз в фокусе — сердечно-сосудистые заболевания, эндокринология и психическое здоровье.

Обновление перечня согласовано с подготовкой к программе национальных скринингов здоровья на 2026 год (которая стартует 1 января 2026 года) и позволит расширить возможности для профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых.

Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

В обновленный Национальный перечень добавлены современные препараты для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности — ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА).

Они помогают снижать и контролировать артериальное давление, уменьшают нагрузку на сердце и риск инфаркта и инсульта.

В частности, расширена доступность периндоприла, лизиноприла, рамиприла и их комбинаций с амлодипином, а также добавлены кандесартан, телмисартан, валсартан, ирбесартан и олмесартан медоксомил — препараты, способствующие поддержанию стабильного давления и улучшению прогноза у пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Препараты против дислипидемии

Теперь в Национальный перечень включен аторвастатин с широким диапазоном дозировок — это позволит индивидуализировать лечение в зависимости от категории риска пациента.

Противогрибковая терапия

Для стационарного лечения тяжелых инвазивных микозов в перечень внесен каспофунгин (лиофилизат/порошок для инфузий).

Эндокринология

В Национальный перечень добавлен октреотид (в дозах 0,05; 0,1; 0,5 мг/мл) — препарат, применяемый при акромегалии.

Психическое здоровье

Решением правительства расширен диапазон доз оланзапина — добавлена дозировка 2,5 мг для более точной титрации при лечении психотических и биполярных расстройств.

Следующим шагом станет включение этих препаратов в программу «Доступные лекарства» в 2026 году.

Кроме того, в рамках национального скрининга здоровья врачи смогут сразу назначать пациентам необходимые препараты для контроля артериального давления, коррекции уровня липидов и снижения сердечно-сосудистого риска. Пациенты смогут получать такие лекарства бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.

В Минздраве добавили, что обновленный Национальный перечень также станет основанием для пересмотра закупочных формуляров в медицинских учреждениях и планирования централизованных и региональных закупок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурор Офиса Генпрокурора Иван Саенко: «Целью изъятия моего телефона детективами НАБУ может быть препятствование расследованию по делу Руслана Магамедрасулова»

«Я считаю, что непосредственной целью проведения обыска была необходимость изъятия моего телефона с целью снятия с него информации» – Иван Саенко прокомментировал обыски НАБУ.

Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

ЕСПЧ присудил бывшему главе ГФС Роману Насирову 9750 евро компенсации за нарушение Конвенции по его делу

Европейский суд по правам человека установил нарушение Конвенции о правах человека по жалобе экс-главы ГФС Романа Насирова и присудил ему компенсацию.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Трофейное оружие можно будет передавать органам иностранных государств – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что по решению Кабмина вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы для работ с привлечением иностранных предприятий, органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, либо переданы иностранным государствам.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області