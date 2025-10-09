Залізничне сполучення з Чернігівською і Сумською областями не припиняється — Укрзалізниця

Укрзалізниця наголосила, що деякі маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачається.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, раніше очільник Сумської ОВА Олег Григоров заявляв, що рух потягів у напрямку Сумської і Чернігівської областей призупинено.

У свою чергу «Укрзалізниця» повідомила, що залізничне сполучення з Чернігівською і Сумською областями не припиняється.

У компанії заявили, що на окремих ділянках задля безпеки пасажирів застосовується комбінована логістика: поїзд та автобус.

Наразі потяги далекого та приміського сполучення до Чернігівщини і Сумщини курсують зміненими та комбінованими маршрутами.

«Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні - пасажирів доправляємо автобусними трансферами. Зараз така логістика діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина», - пояснила УЗ.

Організація трансферів відбувається за співпраці з Чернігівською та Сумською ОВА і міськими головами. «Укрзалізниця» наголосила, що маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачається.

«Наступна доба теж буде непростою, однак залізничне сполучення з північними областями триває, а залізниця має всі необхідні резервні протоколи, резервні локомотиви та сценарії комбінованих трансферів», - попередила УЗ.

Всіх пасажирів закликали дотримуватися заходів безпеки і оперативно переходити в укриття по сигналу поїзних бригад та працівників вокзалів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.