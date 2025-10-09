Железнодорожное сообщение с Черниговской и Сумской областями не прекращается — Укрзализныця

Укрзализныця подчеркнула, что некоторые маршруты могут быть комбинированными, но отмен не предусмотрено.

Как известно, ранее глава Сумской ОВА Олег Григоров заявлял, что движение поездов в направлении Сумской и Черниговской областей приостановлено.

В свою очередь «Укрзализныця» сообщила, что железнодорожное сообщение с Черниговской и Сумской областями не прекращается.

В компании заявили, что на отдельных участках для безопасности пассажиров применяется комбинированная логистика: поезд и автобус.

В настоящее время поезда дальнего и пригородного сообщения в направлении Черниговщины и Сумщины курсируют по измененным и комбинированным маршрутам.

«Если из-за ситуации с безопасностью поезд не может добраться до конечных станций в регионе — пассажиров доставляем автобусными трансферами. Сейчас такая логистика действует для Шостки, Конотопа, Ромен, Носовки и Нежина», — объяснила УЗ.

Организация трансферов происходит в сотрудничестве с Черниговской и Сумской ОВА и городскими головами. «Укрзализныця» подчеркнула, что маршруты могут быть комбинированными, но отмен не предусмотрено.

«Следующие сутки тоже будут непростыми, однако железнодорожное сообщение с северными областями продолжается, а железная дорога имеет все необходимые резервные протоколы, резервные локомотивы и сценарии комбинированных трансферов», — предупредила УЗ.

Всех пассажиров призвали соблюдать меры безопасности и оперативно переходить в укрытия по сигналу поездных бригад и работников вокзалов.

