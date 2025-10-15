Практика судів
  1. В Україні

У Верховній Раді відповіли, чи планується скорочення виплат військовим у 2026 році

21:12, 15 жовтня 2025
Народний депутат Тарас Тарасенко заявив, що жодного зменшення грошового забезпечення військових не планується.
У Верховній Раді відповіли, чи планується скорочення виплат військовим у 2026 році
Фото: АрміяInform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Інформація про нібито скорочення виплат або нестачу коштів для військовослужбовців у проєкті Державного бюджету на 2026 рік — неправдива. Про це заявив народний депутат та заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко, якого цитує Інтерфакс-Україна.

За словами парламентаря, у ЗМІ та соцмережах поширюються чутки, нібито в Держбюджеті-2026 не закладено 250 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим.

«Це не відповідає дійсності. Цього року Верховна Рада додатково спрямувала 400 млрд грн на фінансування Збройних Сил України», — наголосив Тарасенко.

Він зазначив, що на потреби оборони у 2026 році заплановано понад 2,8 трлн грн, що на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році (з урахуванням змін до держбюджету).

Що включає фінансування

«Фінансування сектору безпеки і оборони передбачає в тому числі й гідне грошове забезпечення захисників і захисниць України, і посилення соціального захисту військових та їхніх родин. У разі потреби ми додаватимемо кошти на фінансування армії», — пояснив народний депутат.

За його словами, нинішній проєкт бюджету є збалансованим, а збільшувати його на цій стадії немає можливості. Проте протягом року разом із Міністерством фінансів та Міністерством оборони уряд і парламент шукатимуть додаткові джерела фінансування, зокрема серед міжнародних партнерів.

Жодних зменшень не планується

Тарасенко підкреслив, що зменшення заробітної плати військових не передбачається.

«Навпаки, ми зараз обговорюємо можливості підвищення грошового забезпечення наших військових», — запевнив депутат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата військові армія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівництво МВФ позитивно оцінило прогрес України у фіскальній та антикорупційній політиці – Юлія Свириденко

Українська делегація у США обговорила з керівництвом МВФ нову програму.

Обсяг справи був 80 томів, а обвинувальний акт передали лише в 2024 році – ВАКС пояснив, чому закрив справу проти Андрія Пивоварського

У Вищому антикорупційному суді вирішили, що доцільно викласти додаткові пояснення щодо закриття справи проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Європарламент подав до Суду ЄС на Єврокомісію через розморожування коштів для Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році

Європарламент звинувачує Єврокомісію в тому, що та керувалася політичною доцільністю, вирішивши розморозити кошти для Угорщини, коли був потрібен голос Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році, попри проблеми з верховенством права в Угорщині.

Олена Шуляк розповіла, за яких умов в Україні можуть почати знесення «хрущовок»

Поширений міф про «силове виселення» не відповідає дійсності, а міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для цього, акцентувала Олена Шуляк.

Будівля суду знищена, здійснення правосуддя неможливе – Покровський райсуд Дніпропетровської області більше не здійснює правосуддя

З 27 жовтня справи Покровського райсуду розглядатиме Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду