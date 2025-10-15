У Верховній Раді відповіли, чи планується скорочення виплат військовим у 2026 році

Народний депутат Тарас Тарасенко заявив, що жодного зменшення грошового забезпечення військових не планується.

Фото: АрміяInform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Інформація про нібито скорочення виплат або нестачу коштів для військовослужбовців у проєкті Державного бюджету на 2026 рік — неправдива. Про це заявив народний депутат та заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко, якого цитує Інтерфакс-Україна.

За словами парламентаря, у ЗМІ та соцмережах поширюються чутки, нібито в Держбюджеті-2026 не закладено 250 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим.

«Це не відповідає дійсності. Цього року Верховна Рада додатково спрямувала 400 млрд грн на фінансування Збройних Сил України», — наголосив Тарасенко.

Він зазначив, що на потреби оборони у 2026 році заплановано понад 2,8 трлн грн, що на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році (з урахуванням змін до держбюджету).

Що включає фінансування

«Фінансування сектору безпеки і оборони передбачає в тому числі й гідне грошове забезпечення захисників і захисниць України, і посилення соціального захисту військових та їхніх родин. У разі потреби ми додаватимемо кошти на фінансування армії», — пояснив народний депутат.

За його словами, нинішній проєкт бюджету є збалансованим, а збільшувати його на цій стадії немає можливості. Проте протягом року разом із Міністерством фінансів та Міністерством оборони уряд і парламент шукатимуть додаткові джерела фінансування, зокрема серед міжнародних партнерів.

Жодних зменшень не планується

Тарасенко підкреслив, що зменшення заробітної плати військових не передбачається.

«Навпаки, ми зараз обговорюємо можливості підвищення грошового забезпечення наших військових», — запевнив депутат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.