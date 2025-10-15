Практика судов
В Верховной Раде ответили, планируется ли сокращение выплат военным в 2026 году

21:12, 15 октября 2025
Народный депутат Тарас Тарасенко заявил, что никакого уменьшения денежного довольствия военных не планируется.
Фото: АрмияInform
Информация о якобы сокращении выплат или нехватке средств для военнослужащих в проекте Государственного бюджета на 2026 год — неправдива. Об этом заявил народный депутат и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко, которого цитирует Интерфакс-Украина.

По словам парламентария, в СМИ и соцсетях распространяются слухи, будто в Госбюджете-2026 не заложено 250 млрд грн на выплату денежного обеспечения военным.

«Это не соответствует действительности. В этом году Верховная Рада дополнительно направила 400 млрд грн на финансирование Вооруженных сил Украины», — подчеркнул Тарасенко.

Он отметил, что на нужды обороны в 2026 году запланировано более 2,8 трлн грн, что на 168,6 млрд грн больше, чем в 2025 году (с учетом изменений в госбюджет).

Что включает финансирование

«Финансирование сектора безопасности и обороны предусматривает, в том числе, достойное денежное обеспечение защитников и защитниц Украины, а также усиление социальной защиты военных и их семей. В случае необходимости мы будем добавлять средства на финансирование армии», — объяснил народный депутат.

По его словам, текущий проект бюджета является сбалансированным, и увеличивать его на этом этапе нет возможности. Однако в течение года совместно с Министерством финансов и Министерством обороны правительство и парламент будут искать дополнительные источники финансирования, в частности среди международных партнеров.

Никаких сокращений не планируется

Тарасенко подчеркнул, что сокращение заработной платы военных не предусмотрено.

«Наоборот, мы сейчас обсуждаем возможности повышения денежного обеспечения наших военнослужащих», — заверил депутат.

