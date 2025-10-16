Практика судів
  1. В Україні

Скільки потрібно сплатити при першій реєстрації автомобіля в Україні

17:48, 16 жовтня 2025
Перша реєстрація авто: скільки треба заплатити у 2025 році.
Скільки потрібно сплатити при першій реєстрації автомобіля в Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час першої державної реєстрації легкового автомобіля власник зобов’язаний сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Про це нагадали у сервісних центрах МВС Київської області.

Цей платіж є одноразовим і обов’язковим — як для нових авто, так і для вживаних, що були ввезені з-за кордону.

Розмір збору у 2025 році:

  • до 499 620 грн3%;
  • від 499 620 до 878 120 грн4%;
  • понад 878 120 грн5%.

Електромобілі під час першої реєстрації звільняються від сплати цього збору.

Після розмитнення автомобіля потрібно:

  • Отримати сертифікат відповідності;
  • Пройти експертне дослідження в Експертній службі МВС;
  • Зареєструвати авто в сервісному центрі МВС — незалежно від місця проживання власника.

Записатися на послугу можна онлайн через Е-запис на сайті або у застосунку МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Посилання на воєнний стан не звільняє орган місцевого самоврядування від обов’язку захищати культурну спадщину: позиція Верховного Суду

Розроблення історико-архітектурного опорного плану є обов’язковим для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України.

Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Венеційська комісія рекомендувала обмежити право подавати скарги на суддів та скасувати направлення до НШСУ як захід відповідальності

Венеційська комісія також рекомендувала установити вичерпний перелік відомостей, які може запитувати ВККС у межах перевірки доброчесності судді.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду