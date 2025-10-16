Скільки потрібно сплатити при першій реєстрації автомобіля в Україні

Під час першої державної реєстрації легкового автомобіля власник зобов’язаний сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Про це нагадали у сервісних центрах МВС Київської області.
Цей платіж є одноразовим і обов’язковим — як для нових авто, так і для вживаних, що були ввезені з-за кордону.
Розмір збору у 2025 році:
Електромобілі під час першої реєстрації звільняються від сплати цього збору.
Після розмитнення автомобіля потрібно:
Записатися на послугу можна онлайн через Е-запис на сайті або у застосунку МВС.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.