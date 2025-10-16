Скільки потрібно сплатити при першій реєстрації автомобіля в Україні

Перша реєстрація авто: скільки треба заплатити у 2025 році.

Під час першої державної реєстрації легкового автомобіля власник зобов’язаний сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Про це нагадали у сервісних центрах МВС Київської області.

Цей платіж є одноразовим і обов’язковим — як для нових авто, так і для вживаних, що були ввезені з-за кордону.

Розмір збору у 2025 році:

до 499 620 грн — 3% ;

— ; від 499 620 до 878 120 грн — 4% ;

— ; понад 878 120 грн — 5%.

Електромобілі під час першої реєстрації звільняються від сплати цього збору.

Після розмитнення автомобіля потрібно:

Отримати сертифікат відповідності;

Пройти експертне дослідження в Експертній службі МВС;

Зареєструвати авто в сервісному центрі МВС — незалежно від місця проживання власника.

Записатися на послугу можна онлайн через Е-запис на сайті або у застосунку МВС.

