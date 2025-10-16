Сколько нужно заплатить при первой регистрации автомобиля в Украине

Во время первой государственной регистрации легкового автомобиля владелец обязан уплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Об этом напомнили в сервисных центрах МВД Киевской области.
Этот платеж является единоразовым и обязательным — как для новых авто, так и для подержанных, ввезенных из-за границы.
Размер сбора в 2025 году:
Электромобили при первой регистрации освобождаются от уплаты этого сбора.
После растаможки автомобиля необходимо:
Записаться на услугу можно онлайн через Е-запись на сайте или в приложении МВД.
