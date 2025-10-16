Практика судов
Сколько нужно заплатить при первой регистрации автомобиля в Украине

17:48, 16 октября 2025
Первая регистрация авто: сколько нужно заплатить в 2025 году.
Сколько нужно заплатить при первой регистрации автомобиля в Украине
Во время первой государственной регистрации легкового автомобиля владелец обязан уплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Об этом напомнили в сервисных центрах МВД Киевской области.

Этот платеж является единоразовым и обязательным — как для новых авто, так и для подержанных, ввезенных из-за границы.

Размер сбора в 2025 году:

  • до 499 620 грн — 3%;
  • от 499 620 до 878 120 грн — 4%;
  • свыше 878 120 грн — 5%.

Электромобили при первой регистрации освобождаются от уплаты этого сбора.

После растаможки автомобиля необходимо:

  • Получить сертификат соответствия;
  • Пройти экспертное исследование в Экспертной службе МВД;
  • Зарегистрировать авто в сервисном центре МВД — независимо от места проживания владельца.

Записаться на услугу можно онлайн через Е-запись на сайте или в приложении МВД.

