В Одесі створять Раду оборони міста

Одеська МВА анонсувала створення Ради оборони задля посилення безпеки та захисту об’єктів інфраструктури.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі планують створити Раду оборони міста для посилення безпеки, повідомив голова МВА Сергій Лисак під час брифінгу.

«Мої перші кроки - посилення обороноздатності міста. Це створення Ради оборони нашого міста для того, щоб ми могли ефективно захистити об’єкти інфраструктури», — заявив Лисак.

Він додав, що депутатський корпус міськради продовжить працювати. «Депутатський корпус не буде розформований – це орган місцевого самоврядування. У нас демократична країна, а депутатів обирали люди. Я впевнений, що ми знайдемо спільну мову», — зазначив голова МВА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.