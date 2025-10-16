В Одессе создадут Совет обороны города

Одесская МВА анонсировала создание Совета обороны для усиления безопасности и защиты объектов инфраструктуры.

В Одессе планируют создать Совет обороны города для усиления безопасности, сообщил председатель МГА Сергей Лысак во время брифинга.

«Мои первые шаги — усиление обороноспособности города. Это создание Совета обороны нашего города для того, чтобы мы могли эффективно защитить объекты инфраструктуры», — заявил Лысак.

Он добавил, что депутатский корпус горсовета продолжит работать. «Депутатский корпус не будет расформирован — это орган местного самоуправления. У нас демократическая страна, а депутатов избирали люди. Я уверен, что мы найдем общий язык», — отметил глава МВА.

