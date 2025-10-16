Пошук танцівниць і моделей у Запорізькому ТЦК – Росія поширила фейк про вакансії

РНБО спростувало фейк про «танцівниць і моделей» у Запорізькому військкоматі.

Російські пропагандистські ресурси запустили новий фейк, спрямований на дискредитацію співробітників ТЦК. Цього разу ворог поширює інформацію про нібито пошук на роботу в Запорізькому районному ТЦК «танцівниць і моделей» для вербування людей до війська.

Для правдоподібності пропагандисти використовують підроблені скріншоти вакансії на одному з українських сайтів працевлаштування. У оголошенні нібито шукають «фахівця з роботи з кандидатами» — «тільки жінок», «привабливої зовнішності», бажано з «досвідом у модельному бізнесі та екзотичних танцях».

За даними ЦПД РНБО, ці матеріали є фальшивими, оскільки відкритих вакансіях Запорізького ТЦК немає такого оголошення. Скріншоти мають помітні ознаки підробки — деякі елементи відрізняються від структури реальних сторінок вакансій. Крім того, українське законодавство забороняє вказувати дискримінаційні вимоги щодо статі, зовнішності чи інших ознак.

