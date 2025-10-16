Поиск танцовщиц и моделей в Запорожском ТЦК – Россия распространила фейк о вакансиях

СНБО опроверг фейк о «танцовщицах и моделях» в Запорожском военкомате.

Российские пропагандистские ресурсы запустили новый фейк, направленный на дискредитацию сотрудников ТЦК. На этот раз враг распространяет информацию о якобы поиске на работу в Запорожском районном ТЦК «танцовщиц и моделей» для вербовки людей в армию.

Для правдоподобности пропагандисты используют поддельные скриншоты вакансии на одном из украинских сайтов трудоустройства. В объявлении якобы ищут «специалиста по работе с кандидатами» — «только женщин», «привлекательной внешности», желательно с «опытом в модельном бизнесе и экзотических танцах».

По данным ЦПД СНБО, эти материалы являются фальшивыми, поскольку открытых вакансий Запорожского ТЦК нет в таком объявлении. Скриншоты имеют заметные признаки подделки — некоторые элементы отличаются от структуры реальных страниц вакансий. Кроме того, украинское законодательство запрещает указывать дискриминационные требования по полу, внешности или другим признакам.

