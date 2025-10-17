Українки масово виходять заміж за поляків: зафіксована рекордна кількість таких шлюбів

Торік у Польщі зареєстрували 5359 шлюбів за участю громадян України — повідомляє Польське радіо.

У Польщі зафіксували рекордну кількість польсько-українських шлюбів. Згідно статистичних данниз за 2024 рік у Польщі зросла кількість шлюбів між українками та поляками, інформує Польське радіо.

Згідно з інформацією Головного статистичного управління Польщі, протягом 2024 року в країні уклали 5359 шлюбів за участі громадян України, з яких 2556 — між українцями та поляками.

Для порівняння: у 2023 році було зареєстровано 2213 шлюбів між громадянами України та Польщі, а у 2015 році — всього 715 таких союзів.

Зазначається, що переважна більшість нових союзів — це шлюби польських чоловіків з українками (2021 випадок). Лише у 535 випадках жінки-польки виходили заміж за українців.

На думку дослідників, така динаміка пов’язана з тим, що багато українців, які вже тривалий час мешкають у Польщі, прагнуть стабілізувати свій побут і офіційно оформити стосунки, у яких перебувають.

