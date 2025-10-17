Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Українки масово виходять заміж за поляків: зафіксована рекордна кількість таких шлюбів

11:42, 17 жовтня 2025
Торік у Польщі зареєстрували 5359 шлюбів за участю громадян України — повідомляє Польське радіо.
Українки масово виходять заміж за поляків: зафіксована рекордна кількість таких шлюбів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі зафіксували рекордну кількість польсько-українських шлюбів. Згідно статистичних данниз за 2024 рік у Польщі зросла кількість шлюбів між українками та поляками, інформує Польське радіо.

Згідно з інформацією Головного статистичного управління Польщі, протягом 2024 року в країні уклали 5359 шлюбів за участі громадян України, з яких 2556 — між українцями та поляками. 

Для порівняння: у 2023 році було зареєстровано 2213 шлюбів між громадянами України та Польщі, а у 2015 році — всього 715 таких союзів.

Зазначається, що переважна більшість нових союзів — це шлюби польських чоловіків з українками (2021 випадок). Лише у 535 випадках жінки-польки виходили заміж за українців.

На думку дослідників, така динаміка пов’язана з тим, що багато українців, які вже тривалий час мешкають у Польщі, прагнуть стабілізувати свій побут і офіційно оформити стосунки, у яких перебувають.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Польща Україна шлюб

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Електронні торги можуть бути визнані недійсними, якщо на момент їх проведення майно не належало боржнику у виконавчому провадженні — Верховний Суд

Верховний Суд погодився з висновками судів щодо визнання електронних торгів недійсними та скасування рішення про державну реєстрацію прав і їх обтяжень.

Адвокат у ВАКС за власною ініціативою залучив експерта без ухвали суду – що вирішив Верховний Суд стосовно допустимості отримання доказу

Прокурор зазначав про безпідставне врахування судом апеляційної інстанції висновку експерта як допустимого доказу, оскільки сторона захисту без ухвали суду за власним клопотанням залучила експерта для проведення експертизи, що призвело до отримання нового доказу.

Стан здоров’я особи, яка вчинила злочин, має бути встановлено саме на момент судового розгляду — Верховний Суд

Апеляційний суд не врахував, що експертиза була проведена за 8 з половиною років до постановлення ухвали, що не дає достатніх підстав для обґрунтованого висновку про необхідність застосування щодо особи примусових заходів медичного характеру.

Венеційська комісія надала законодавцям рекомендації щодо змін у дисциплінарній відповідальності суддів та перевірки декларацій доброчесності – переклад висновку

Венеційська комісія надала народним депутатам конкретні поради, проаналізувавши три законопроекти, які передбачають зміни до процедур Вищої ради правосуддя, ВККС стосовно притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та перевірки декларацій доброчесності.

Відсутність зазначення авторства безпосередньо у творі не спростовує презумпції авторства — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що авторство особи не потребує доведення самим автором, а обов’язок спростування презумпції авторства покладається на відповідача.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області