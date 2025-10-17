Украинки массово выходят замуж за поляков: зафиксировано рекордное количество таких браков

В прошлом году в Польше зарегистрировали 5359 браков с участием граждан Украины, сообщает Польское радио.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Польше зафиксировали рекордное количество польско-украинских браков. Согласно статистическим данным за 2024 год в Польше возросло количество браков между украинками и поляками, информирует Польское радио.

Согласно информации Главного статистического управления Польши, в течение 2024 года в стране было заключено 5359 браков с участием граждан Украины, из которых 2556 — между украинцами и поляками.

Для сравнения: в 2023 году было зарегистрировано 2213 браков между гражданами Украины и Польши, а в 2015 году всего 715 таких союзов.

Отмечается, что большинство новых союзов — это браки польских мужчин с украинками (2021 случай). Только в 535 случаях женщины-польки выходили замуж за украинцев.

По мнению исследователей, такая динамика связана с тем, что многие украинцы, уже долгое время проживающие в Польше, стремятся стабилизировать свой быт и официально оформить отношения, в которых находятся.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.