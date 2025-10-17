Опалювальному сезону бути – ДТЕК завершив підготовку до зими

Компанія відремонтувала мережі та створила аварійний запас обладнання.

Компанія ДТЕК виконала комплекс заходів для підготовки до осінньо-зимового періоду, включаючи ремонтну та інвестиційну програми, а також створення аварійного запасу обладнання. Про це повідомила генеральна директорка «ДТЕК Мережі» Аліна Бондаренко під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

«Наші компанії завершили підготовку до осінньо-зимового періоду. Ця робота складається з трьох основних частин: виконання ремонтної програми, реалізація інвестиційної програми та формування аварійного запасу для проходження опалювального сезону», — зазначила Бондаренко.

Вона підкреслила, що найскладніша ситуація спостерігається в Донецькій області через значні руйнування. «Ми працюємо разом із «Укренерго» над відновленням, адже там дуже важка ситуація. Проте наразі електропостачання в регіоні забезпечено», — додала вона.

Бондаренко також розповіла про наслідки обстрілу енергосистеми, який стався 10 жовтня. За три дні енергетики відновили електропостачання для близько 2 мільйонів сімей у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

«Ситуація залишається складною через значні пошкодження від атак. Однак енергетики знають, як діяти, і їхня відданість справі забезпечує результат, який відчуває кожен клієнт», — підсумувала вона.

