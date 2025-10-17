Отопительный сезон будет – ДТЭК завершил подготовку к зиме

Компания отремонтировала сети и создала аварийный запас оборудования.

Компания ДТЭК выполнила комплекс мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, включая ремонтную и инвестиционную программы, а также создание аварийного запаса оборудования. Об этом сообщила генеральный директор «ДТЭК Сети» Алина Бондаренко во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

«Наши компании завершили подготовку к осенне-зимнему периоду. Эта работа состоит из трех основных частей: выполнение ремонтной программы, реализация инвестиционной программы и формирование аварийного запаса для прохождения отопительного сезона», — отметила Бондаренко.

Она подчеркнула, что самая сложная ситуация наблюдается в Донецкой области из-за значительных разрушений. «Мы работаем вместе с «Укрэнерго» над восстановлением, ведь там очень тяжелая ситуация. Однако на данный момент электроснабжение в регионе обеспечено», — добавила она.

Бондаренко также рассказала о последствиях обстрела энергосистемы, который произошел 10 октября. За три дня энергетики восстановили электроснабжение для около 2 миллионов семей в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

«Ситуация остается сложной из-за значительных повреждений от атак. Однако энергетики знают, как действовать, и их преданность делу обеспечивает результат, который ощущает каждый клиент», — подытожила она.

