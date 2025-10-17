Трамп запитав Зеленського, що він думає про ідею тунелю через Берингову протоку між Росією та США

Ідея будівництва «Путін-Трамп тунелю» не сподобалася Президенту України.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запитав його думку про тунель, який сполучатиме Росію з Аляскою через Берингову протоку. Зеленський відповів, що ця ідея йому не подобається.

«Не думаю, що йому б сподобалося», — додав Трамп, коментуючи реакцію Зеленського.

Раніше про перспективи будівництва «Путін-Трамп тунелю» повідомив генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмитрієв, який брав участь у переговорах зі США, зокрема зі спецпредставником Трампа Віткоффом. «Уявіть, що ви з'єднаєте США і Росію, Америку і Афро-Євразію тунелем Путіна-Трампа - 70-мильним шляхом, що символізує єдність», – заявив спецпредставник Кремля.

