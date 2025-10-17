Трамп спросил Зеленского, что он думает об идее туннеля через Берингов пролив между Россией и США

Идея строительства «Путин-Трамп туннеля» не понравилась Президенту Украины.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским спросил его мнение о туннеле, который соединит Россию с Аляской через Берингов пролив. Зеленский ответил, что эта идея ему не нравится.

«Не думаю, что ему бы понравилось», — добавил Трамп, комментируя реакцию Зеленского.

Ранее о перспективах строительства «Путин-Трамп туннеля» сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который участвовал в переговорах с США, в частности со спецпредставителем Трампа Виткоффом. «Представьте, что вы соедините США и Россию, Америку и Афро-Евразию туннелем Путин-Трамп — 70-мильным путем, символизирующим единство», — заявил спецпредставитель Кремля.

