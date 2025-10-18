Практика судів
У Борисполі викрили чоловіка, який за 8500 доларів обіцяв «вирішити питання» у ТЦК

14:51, 18 жовтня 2025
Зловмисник обіцяв «вирішити питання» щодо зняття з розшуку особи у базі «Оберіг» та проходження військово-лікарської комісії без участі самого військовозобов’язаного.
У Борисполі викрили чоловіка, який за 8500 доларів обіцяв «вирішити питання» у ТЦК
Фото: kobl.gp.gov.ua
У Борисполі правоохоронці викрили та повідомили про підозру місцевому жителю в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовими особами. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Зазначається, що зловмисник вимагав у громадянки 8 500 доларів США за вплив на посадових осіб Бориспільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«За цю суму він обіцяв «вирішити питання» щодо зняття з розшуку особи у базі «Оберіг» та проходження військово-лікарської комісії без участі самого військовозобов’язаного», - заявили у прокуратурі.

Під час зустрічі у ресторані швидкого харчування в місті Бориспіль чоловік отримав зазначену суму неправомірної вигоди, після чого був затриманий.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

