У Борисполі викрили чоловіка, який за 8500 доларів обіцяв «вирішити питання» у ТЦК

У Борисполі правоохоронці викрили та повідомили про підозру місцевому жителю в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовими особами. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Зазначається, що зловмисник вимагав у громадянки 8 500 доларів США за вплив на посадових осіб Бориспільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«За цю суму він обіцяв «вирішити питання» щодо зняття з розшуку особи у базі «Оберіг» та проходження військово-лікарської комісії без участі самого військовозобов’язаного», - заявили у прокуратурі.

Під час зустрічі у ресторані швидкого харчування в місті Бориспіль чоловік отримав зазначену суму неправомірної вигоди, після чого був затриманий.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

