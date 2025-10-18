В Борисполе разоблачили мужчину, который за 8500 долларов обещал «решить вопрос» в ТЦК

Злоумышленник обещал «решить вопрос» о снятии человека с розыска в базе «Оберіг» и прохождении военно-врачебной комиссии без участия самого военнообязанного.

В Борисполе правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении местному жителю в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения должностными лицами. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Отмечается, что злоумышленник требовал у гражданки 8 500 долларов США за влияние на должностных лиц Бориспольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«За эту сумму он обещал “решить вопрос” о снятии человека с розыска в базе “Оберіг” и прохождении военно-врачебной комиссии без участия самого военнообязанного», — заявили в прокуратуре.

Во время встречи в ресторане быстрого питания в городе Борисполь мужчина получил указанную сумму неправомерной выгоды, после чего был задержан.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

