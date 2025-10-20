Україна не відступить із Донбасу, готується контракт на постачання Patriot – головні заяви Зеленського

За словами Президента України, Путін боїться Tomahawk, Україна ж готується отримати 25 систем Patriot.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не відступатиме з Донбасу. Також це під час зустрічі з журналістами Президент повідомив, що Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot. Україна перебуває в загальній черзі на отримання цих систем, але Білий дім може змінити порядок постачання. Одним із джерел фінансування є заморожені російські активи.

«Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги», - сказав Зеленський.

За його словами, питання статусу Донбасу, Запорізької та Херсонської областей залишається невизначеним. Росія, ймовірно, вважає, що не просуватиметься далі, тоді як США розглядають можливість повернення цих територій Україні.

Президент зазначив, що Україна та США зацікавлені в угоді щодо продажу українських дронів Сполученим Штатам, оскільки такі системи важливі для майбутніх воєн США.

Зеленський також розповів, що Путін телефонував Дональду Трампу щодо поставок ракет Tomahawk через риторику американського президента. «Росіяни бояться рішення по «Томагавках», це очевидно. Якщо США дадуть ракети Tomahawk, європейські партнери теж зможуть дати Україні ці ракети й можливо Тауруси», — додав він.

Крім того, досягнуто домовленостей зі Словаччиною щодо імпорту газу. Україна має джерела для закупівлі газу на $2 млрд у разі потреби, а також отримує підтримку від Норвегії, Польщі та Греції.

Щодо ситуації на фронті, Зеленський повідомив, що на Куп’янському напрямку ситуація покращилася, на Покровському — залишається складною, але стабільною. На Новопавлівському напрямку тривають бої за три звільнені села. На Сумщині ситуація покращилася, а на Лиманському напрямку російських військ немає.

