Україна не відступить із Донбасу, готується контракт на постачання Patriot – головні заяви Зеленського

10:30, 20 жовтня 2025
За словами Президента України, Путін боїться Tomahawk, Україна ж готується отримати 25 систем Patriot.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не відступатиме з Донбасу. Також це під час зустрічі з журналістами Президент повідомив, що Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot. Україна перебуває в загальній черзі на отримання цих систем, але Білий дім може змінити порядок постачання. Одним із джерел фінансування є заморожені російські активи.

«Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги», - сказав Зеленський.

За його словами, питання статусу Донбасу, Запорізької та Херсонської областей залишається невизначеним. Росія, ймовірно, вважає, що не просуватиметься далі, тоді як США розглядають можливість повернення цих територій Україні.

Президент зазначив, що Україна та США зацікавлені в угоді щодо продажу українських дронів Сполученим Штатам, оскільки такі системи важливі для майбутніх воєн США.

Зеленський також розповів, що Путін телефонував Дональду Трампу щодо поставок ракет Tomahawk через риторику американського президента. «Росіяни бояться рішення по «Томагавках», це очевидно. Якщо США дадуть ракети Tomahawk, європейські партнери теж зможуть дати Україні ці ракети й можливо Тауруси», — додав він.

Крім того, досягнуто домовленостей зі Словаччиною щодо імпорту газу. Україна має джерела для закупівлі газу на $2 млрд у разі потреби, а також отримує підтримку від Норвегії, Польщі та Греції.

Щодо ситуації на фронті, Зеленський повідомив, що на Куп’янському напрямку ситуація покращилася, на Покровському — залишається складною, але стабільною. На Новопавлівському напрямку тривають бої за три звільнені села. На Сумщині ситуація покращилася, а на Лиманському напрямку російських військ немає.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Кабмін заклав 60 млрд надходжень від реформи Держмитслужби до проекту бюджету-2026, але не пояснив, як саме реформа їм сприятиме – Рахункова палата

Уряд вважає, що реформа Держмитслужби, яка передбачає відбір її нового керівника за участі міжнародних експертів, призведе до 60 млрд грн додаткових надходжень в 2026 році – але Рахункова палата не побачила цьому об’єктивних пояснень.

Бюджетний комітет рекомендував подати законопроект про спецпенсії суддів та прокурорів, встановивши єдині підходи до виходу на пенсію

Як повідомила Роксолана Підласа, серед змін, які погодив бюджетний комітет – пропозиція до Кабміну подати законопроект про спеціальні пенсії, яким встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення індексації пенсій на загальних умовах.

Верховна Рада скасує закон про звернення громадян – що ухвалять натомість

Народні депутати розглянуть в цілому законопроект Кабміну, яким пропонується скасувати закон про звернення громадян і викласти порядок звернень до органів влади в іншій редакції – експерти попередили про ризики звуження прав.

Законопроект про бюджет на 2026 рік допускає управління державними видатками «у ручному режимі» – висновок бюджетного комітету

Бюджетний комітет у своєму висновку на проект бюджету-2026 зазначив, що ним допускається можливість управління державними видатками «у ручному режимі», без відповідного економічного обґрунтування напрямів та обсягів розподілу бюджетних коштів.

Держава буде бачити дані про місце проживання та рух коштів на рахунках громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи

Банки на запит Податкової служби будуть розкривати дані щодо операцій за рахунками підзвітних продавців, а цифрові платформи повинні будуть передавати дані про їх місце проживання.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
