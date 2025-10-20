Практика судов
  1. В Украине

Украина не отступит из Донбасса, готовится контракт на поставку Patriot – главные заявления Зеленского

10:30, 20 октября 2025
По словам Президента Украины, Путин боится Tomahawk, Украина же готовится получить 25 систем Patriot.
Украина не отступит из Донбасса, готовится контракт на поставку Patriot – главные заявления Зеленского
Фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отступать из Донбасса. Также во время встречи с журналистами Президент сообщил, что Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot. Украина находится в общей очереди на получение этих систем, но Белый дом может изменить порядок поставки. Одним из источников финансирования являются замороженные российские активы.

«Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы. Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут предоставить нам этот приоритет в очереди», - сказал Зеленский.

По его словам, вопрос статуса Донбасса, Запорожской и Херсонской областей остается неопределенным. Россия, вероятно, считает, что не будет продвигаться дальше, тогда как США рассматривают возможность возвращения этих территорий Украине.

Президент отметил, что Украина и США заинтересованы в соглашении о продаже украинских дронов Соединенным Штатам, поскольку такие системы важны для будущих войн США.

Зеленский также рассказал, что Путин звонил Дональду Трампу по поводу поставок ракет Tomahawk из-за риторики американского президента. «Россияне боятся решения по «Томагавкам», это очевидно. Если США дадут ракеты Tomahawk, европейские партнеры тоже смогут дать Украине эти ракеты и, возможно, Таурусы», — добавил он.

Кроме того, достигнуты договоренности со Словакией по импорту газа. Украина имеет источники для закупки газа на $2 млрд в случае необходимости, а также получает поддержку от Норвегии, Польши и Греции.

Что касается ситуации на фронте, Зеленский сообщил, что на Купянском направлении ситуация улучшилась, на Покровском — остается сложной, но стабильной. На Новопавловском направлении продолжаются бои за три освобожденных села. В Сумской области ситуация улучшилась, а на Лиманском направлении российских войск нет.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

