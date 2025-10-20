Украина не отступит из Донбасса, готовится контракт на поставку Patriot – главные заявления Зеленского

По словам Президента Украины, Путин боится Tomahawk, Украина же готовится получить 25 систем Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отступать из Донбасса. Также во время встречи с журналистами Президент сообщил, что Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot. Украина находится в общей очереди на получение этих систем, но Белый дом может изменить порядок поставки. Одним из источников финансирования являются замороженные российские активы.

«Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы. Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут предоставить нам этот приоритет в очереди», - сказал Зеленский.

По его словам, вопрос статуса Донбасса, Запорожской и Херсонской областей остается неопределенным. Россия, вероятно, считает, что не будет продвигаться дальше, тогда как США рассматривают возможность возвращения этих территорий Украине.

Президент отметил, что Украина и США заинтересованы в соглашении о продаже украинских дронов Соединенным Штатам, поскольку такие системы важны для будущих войн США.

Зеленский также рассказал, что Путин звонил Дональду Трампу по поводу поставок ракет Tomahawk из-за риторики американского президента. «Россияне боятся решения по «Томагавкам», это очевидно. Если США дадут ракеты Tomahawk, европейские партнеры тоже смогут дать Украине эти ракеты и, возможно, Таурусы», — добавил он.

Кроме того, достигнуты договоренности со Словакией по импорту газа. Украина имеет источники для закупки газа на $2 млрд в случае необходимости, а также получает поддержку от Норвегии, Польши и Греции.

Что касается ситуации на фронте, Зеленский сообщил, что на Купянском направлении ситуация улучшилась, на Покровском — остается сложной, но стабильной. На Новопавловском направлении продолжаются бои за три освобожденных села. В Сумской области ситуация улучшилась, а на Лиманском направлении российских войск нет.

